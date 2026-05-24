Росіяни поранили чотирьох мешканців Дніпропетровщини

Російська армія атакувала Дніпропетровську область і поранила там чотирьох людей.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.
«Четверо людей дістали поранень. Росіяни атакували Васильківську громаду», – розповів він.
Через ворожий удар поранені троє чоловіків та одна жінка. Двоє постраждалих госпіталізовані. 64-річний чоловік у важкому стані.
Пошкоджені 3 багатоповерхові будинки, 13 приватних і приміщення селищної ради.
- Минулої доби російські окупанти атакували Нікопольський район артилерією та дронами. Семеро людей дістали поранень, серед них двоє – діти.