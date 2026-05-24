Суспільство / Війна

Росіяни поранили чотирьох мешканців Дніпропетровщини

Один із чоловіків у важкому стані.

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія атакувала Дніпропетровську область і поранила там чотирьох людей. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

«Четверо людей дістали поранень. Росіяни атакували Васильківську громаду», – розповів він. 

Через ворожий удар поранені троє чоловіків та одна жінка. Двоє постраждалих госпіталізовані. 64-річний чоловік у важкому стані. 

Пошкоджені 3 багатоповерхові будинки, 13 приватних і приміщення селищної ради.

