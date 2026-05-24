Україна вимагає негайно скликати засідання Радбезу ООН і ОБСЄ через атаку Росії на Київ

«Путін намагається залякати Україну, нападаючи на мирних жителів та руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та об'єкти критичної інфраструктури», - заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Україна наполягає на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН і ОБСЄ через масований російський обстріл Києва.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

«ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО мають дати адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти мирного населення. Ми негайно вимагаємо проведення термінового засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ щодо співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ», - заявив міністр.

Сибіга зауважив, що «Путін намагається залякати Україну, нападаючи на мирних жителів та руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та об'єкти критичної інфраструктури». Також російський диктатора «намагається залякати світ, запускаючи балістичні ракети середньої дальності мирними містами».

«Все це вимагає рішучих та скоординованих дій міжнародної спільноти. Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примус її до всеосяжного, справедливого та міцного миру», - підкреслив міністр.

