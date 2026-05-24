ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні Росія вбила на Херсонщині двох людей. Поранених – 17

Армія РФ била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та дронами. 

Фото: З відкритих джерел

Сьогодні, 24 травня, станом на 17:30 на Херсонщині російська армія вбила двох людей, і поранила 17. 

Як повідомили у обласній прокуратурі, РФ била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та дронами.

Зокрема через артилерійський обстріл у Херсоні травми, несумісні з життям, отримали чоловіки 69-ти та 55-ти років. Також протягом дня в обласному центрі від ворожих дронів та артилерії постраждало 15 цивільних, у Білозерці – двоє.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазин, автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

