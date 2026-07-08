Григорій Гавриленко: світло, троянди і Vita Nova в Музеї Ханенків

Нині, вперше майже за 20 років, у Києві проходить велика виставка робіт Гавриленка – представлено 100 його творів. Організатором проекту виступив Музей Ханенків, який після демонтажу постійної колекції в лютому 2022 року відкрив зали для різноманітних культурних ініціатив. Про роботу з виставкою «Григорій Гавриленко. Нове життя» розповідає координаторка цього проєкту Ганна Рудик – історикиня мистецтва, заступниця директора Музею Ханенків.

Ім’я Григорія Гавриленка (1927–1984) було добре знаним у київських мистецьких та інтелектуальних колах 1960–1980-х років. Він мав незаперечний авторитет для багатьох сучасників — Алли Горської, Валентина Сильвестрова, Сергія Параджанова, Миколи Бажана. Художник непересічного обдарування, інтелектуал Григорій Гавриленко був цілісною й харизматичною особистістю, чию філософію, самобутній стиль життя, а також шляхетну вдачу сприймали невіддільно від його мистецтва.

Фото: Вікіпедія Григорій Гавриленко

Силует

Головною підставою виставки «Григорій Гавриленко. Нове життя» є парадокс. Один із найвпливовіших митців повоєнного Києва сьогодні є майже невідомим. Про Григорія Гавриленка не написано ані популярної книги, ані системної наукової монографії. Його ім’я невідоме більшості українських громадян, немає експертного наративу та усталеного набору «ікон» – закріплених за ім’ям зображень. Пам’ять про Гавриленка не функціонує повномірно, натомість є «присутність відсутності»: силует, окреслений спогадами сучасників та низкою публіцистичних текстів. Бути Григорієм Гавриленком – це як, це про що? На ці запитання в нас досі немає відповідей.

Оксана Забужко якось зауважила в інтерв’ю, що 1960–1970-ті роки є «суцільною нерозібраною плямою», найбільшою лакуною в історії ХХ століття. Про те, що сьогодні ми «не чуємо голосу шістдесятників», говорив також історик Радомир Мокрик. І річ не лише в стиранні радянською системою цілих пластів української пам’яті. А й у тому, що в 1990-х, після здобуття незалежності, в культурі не відбулося системне відновлення пам’яті. Натомість, відбулося певне «обнуління шістдесятих» — і через відсутність гострого інтересу, і через тенденцію до критики та знецінення, дискурсу «недостатніх зусиль», «поразки» шістдесятників.

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Про розрив зв’язку, що стався в 1990-х, писала в ті роки Ганна Заварова — мистецтвознавиця, головна коментаторка мистецтва Гавриленка. Заварова докоряла сучасникам за брак уваги до мистецтва 1960-х, що свідчив про відсутність у суспільстві цінності повноти власної культури. Здається, це розуміння народжується лише тепер.

Конспіративний інтелектуал

Художній доробок Григорія Гавриленка розмаїтий і не вписується в жорсткий поділ на «офіційне» та «неофіційне» мистецтво. Художник успішно працював як книжковий графік у часи, коли ілюстрація була прихистком для свободолюбних митців. Водночас його станкові живопис і графіка, незалежні від приписів соціалістичного реалізму, залишалися майже невідомими широкій публіці.

Гавриленко не був дисидентом як Алла Горська чи Опанас Заливаха. Його друг і найближчий колега, художник-графік Георгій Якутович сказав про нього так: «Він принципово жив своїм життям. Це страшенно всіх дратувало». Після кількох болісних ударів з боку офіційної радянської культури Гавриленко уникав будь-яких контактів із нею поза співпрацею з видавництвами. Однак, він не пасував перед режимом: коли у 1974 році несправедливо й принизливо судили його друга, кінорежисера Сергія Параджанова, Гавриленко відкрито й безстрашно виступив на його захист у суді. Такий тип громадянської позиції можна описати через поняття культурологині Богни Коньйор як «конспіративний інтелектуалізм» — опір системному культурному насиллю через незгоду, виявлену непублічно у творах мистецтва й літератури, у мисленні та способі життя.

Фото: Андрій Цикота Едуард Димшиц в Музеї Ханенків.

Колекція Едуарда Димшица

Переважна більшість робіт Григорія Гавриленка досі належить родині художника. Упродовж останніх тридцяти років український колекціонер Едуард Димшиц купував у родини окремі твори та цілі серії. Так виникло зібрання, що нині налічує близько 600 робіт.

На думку Димшица, мистецтвознавця за освітою, український повоєнний модернізм 1960–1970-х років був важливою природною ланкою між авангардом 1910–1920-х і мистецтвом ранньої незалежності 1990-х. Гавриленко для Димшица — «вершинне явище» цього особливого періоду. У 1995 році Димшиц був єдиним, хто почув заклик Ганни Заварової, своєї наставниці в Художньому інституті про те, що «Гавриленка потрібно музеєфікувати», і почав формувати власну колекцію творів Гавриленка. В інтерв’ю, уміщеному в книзі «Григорій Гавриленко. Нове життя», колекціонер пояснює: «Мені було цікаво сформувати різноманітну колекцію Гавриленка, аби були певні напрями: скажімо, жіночий образ, пейзажі, абстрактні композиції, різні техніки виконання — і акварель, і пастель, і кольорові олівці, і туш-перо, і олійний живопис».

Збереження цінностей культури у їхніх автентичних матеріальних формах та ідейних сенсах — одна з головних задач людської спільноти, прямо пов’язана з безпекою. Людей, які беруть цю відповідальність на себе, коли держава чи громада «просідає», називають меценатами. Так свого часу постав Музей Ханенків — завдяки особистому зусиллю двох розумних і відповідальних людей, колекціонерів і меценатів Богдана та Варвари Ханенків.

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Лише дві великі монографічні виставки Григорія Гавриленка відбулися до 2026 року: посмертна у 1985 році та ювілейна, до 90-ліття, — у 2007-му. Тож нині маємо першу за майже двадцять років нагоду побачити Гавриленка en masse — у великому корпусі творів та, нехай відносній, повноті його художніх та світоглядних ідей. Виставка є спробою побачити спадщину Гавриленка як окремий феномен та розпочати її «нове життя» в культурі. Щоб у наступний, 2027-й, рік — рік сторічного ювілею Григорія Гавриленка — увійти бодай трохи більш підготовленими.

Фото: Андрій Цикота Григорій Гавриленко. «Троянди». 1966. Полотно, олія. З колекції Едуарда Димшица

Троянди для Параджанова

Сергій Параджанов, геніальний кінорежисер, автор головного українського кіношедевра ХХ століття «Тіні забутих предків», був близьким другом Григорія Гавриленка. Зберігся його емоційний відгук про художника: «Це вище, ніж моя культура! Я знаю рівень своєї культури і страшенно ним задоволений! Але про Гавриленка я фільм не міг би зняти… Гавриленко викликає в мене благоговіння».

Саме Сергію Параджанову належала картина, яка відкриває проєкт — «Троянди», написана Гавриленком у 1966 році. Художниця Катерина Рапай згадує у своїй книзі «Коло Якутовичів» («Дух і Літера», 2018) як Гавриленко інколи брав її, ще тоді дитину, із собою до Ботанічного саду імені Гришка, щоб спостерігати за одним із трояндових кущів. «Він намагався пояснити мені, що повітря навколо куща, небо над ним, світло, в якому розчиняється і виникає цей лабіринт пелюсток, так само важливі й є складовою частиною цієї квітки».

Цей великий олійний «Портрет троянди» Гавриленко подарував Параджанову. Картину добре пам’ятають гості київської квартири режисера на проспекті Перемоги, 1. Після арешту Параджанова «Троянди» опинилися у Тбілісі. Катерина Рапай пригадує, як уже у 1980-х, після звільнення, Параджанов, стоячи під картиною, сказав, що після смерті Гавриленка йому більше не хочеться їхати до Києва. Згодом він передав картину в Київ скульптору Миколі Рапаю. У Рапая «Троянди» придбав Едуард Димшиц.

На думку кураторки виставки Лізавети Герман, рама картини, найімовірніше, також належала Сергію Параджанову, відомому поціновувачу й колекціонеру антикваріату.

Фото: Андрій Цикота Лізавета Герман в Музеї Ханенків.

Концепція Лізавети Герман

Лізавета Герман – українська історикиня мистецтва з досвідом досліджень й публікації мистецької спадщини «шістдесятників». Вона виступила в проєкті не лише кураторкою, але й упорядницею каталогу, до якого, окрім текстів про художника, увійшло близько 200 творів Гавриленка – на 100 більше, ніж представлено на виставці.

Добираючи твори для виставки, Лізавета Герман, здається, керувалася тією ж логікою, яка лягла в основу колекціонерського підходу Димшица: «усього найважливішого потроху». Але тут відбір був більш строгий, а тому складніший. У п’яти залах музею кураторка розгорнула ключові теми Гавриленка: людина в просторі, природа, непредметні середовища. Проте ця структура не жорстка – в кожній залі (й темі) є численні виходи на інше. Ця концептуальна рухливість структури значно краще відповідає живому об’єму мислення й роботи художника. Хронологія теж присутня, але як ескіз, без домінування: кураторка обрала спостерегти розвиток певної концепції чи техніки в різні десятиліття, а не шикувати твори у суворій лінійно-часовій послідовності. Така свобода, скерована дослідницькою інтенцією, надає проєкту глибини.

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Фото: Андрій Цикота Григорій Гавриленко. «Дві жінки в природі». 1964. а) Папір, туш, перо; б) Папір, акварель. З колекції Едуарда Димшица.

Жінки в природі

На стінах першої зали виставки – ханенківської Галереї – Лізавета Герман розмістила найдобірніші акварелі та малюнки пером 1960-х років. На чільному місці — дві ідентичні за композицією та форматом роботи під назвою «Дві жінки в природі» (обидві 1964 року). Різні техніки (акварель і графіка тушшю та пером) — різне емоційне звучання. Тема — жінка як уособлення довершеної, чистої людини у гармонійних стосунках з іншою людиною та природою. Рай людського світу.

Оригінальна іконографія «Двох жінок» – мабуть, найбільш упізнавана з усіх робіт Гавриленка. Адже фінальна олійна версія композиції в останні кілька років перед повномасштабним вторгненням була представлена в постійній експозиції Національного художнього музею України.

Звертає увагу скромна палітра Гавриленкових акварелей 1964-1965 років – не більше чотирьох кольорів. Учень Гавриленка Микола Кривенко згадував слова вчителя про те, що художникові в принципі корисно попрацювати зі скороченою палітрою, «щоб відчути себе вільним за складних обставин обмеженості». Гавриленка турбувало питання «як бути вільним?». В одному із листів до жінки він писав: «Весь час працюю і боюся, дуже боюся приниження в Совєтах. Зараз у Києві виставка акварелей. Дуже пригнічує – ніяк не зрозумію, що відбувається в нас у мистецтві? Що за лавина бездушшя?»

Лабораторія

В елегантних столах-вітринах центінну підказку подарувала у спогадах Катерина Рапай: для Гавриленка та його однодумців у 1960-1970-х роках була близькою концепція «реалізму без берегів» французького естетика Роже Гароді, який пропонував трактувати поняття реального в мистецтві максимально ємко, включно з реальним модерністів. «Не можна прокласти межу між реальним і нереальним в мистецтві, вододіл проходить між мистецтвом і тим, що ним не є».

Фото: Андрій Цикота Григорій Гавриленко. Дві композиції з деревами. 1950-ті. Папір, олівець. З колекції Едуарда Димшица. Григорій Гавриленко «Дерево». 1980-ті. Папір, акварель. З колекції Едуарда Димшица

Данте

Людина була головною темою Григорія Гавриленка у 1960-х. Людина довершена, в образі жінки. Тут український модерніст виявився несподівано близьким до середньовічних ісламських суфіїв, які вважали жінку єдиною можливою людською подобою Всевишнього. Апогей ця тема знайшла у доленосному для Гавриленка книжковому проєкті: серії ілюстрацій до першого українського видання збірки Vita Nova Данте Аліг’єрі. Шедевр літератури італійського проторенесансу, написаний Данте наприкінці 13 століття, Vita Nova є гімном глибокому й чистому коханню поета до юної Беатріче.

Фото: Андрій Цикота Григорій Гавриленко. Данте. Підготовча ілюстрація до Vita Nova Данте Аліг’єрі. Фрагмент. 1960-ті. Папір, туш, перо. З колекції Едуарда Димшица

«Прочитав Vita Nova. Побачив Данте у житті – з синім небом, деревами, кам’яними будинками і білим пилом доріг… Працюю. Роблю кожну ілюстрацію багато разів. Найвдалішою, на мій погляд, є Беатріче, яка стоїть. Робив її біля 70 разів. Основне – чистота людини і світу. Це – стремління моє в ілюстраціях та всіх останніх роботах. Людина, сповнена можливостей людини…». У цих рефлексіях проступає Гавриленко-гуманіст та ідеаліст, для якого мистецтво – інструмент виявлення, показу та утвердження нової реальності. Згадуються слова композитора-авангардиста Віталія Годзяцького, друга й співрозмовника Гавриленка, про те, що «шістдесятники» були, насамперед, рухом за оновлення культури. В цьому ключі можна також читати назву виставки: «нове життя» – це не тільки про повернення Гавриленка в нашу пам’ять, і не лише відсилка до Vita Nova, що буквально перекладається як «Нове життя», але також, це фундаментальна ціль мистецтва в розумінні Гавриленка. Про це він писав у нотатнику: «Мистецтво у ХХ столітті звільнилося від служіння іншим ідеологіям. Нове мистецтво стало вільною, самостійною силою, але не ідеологією… Мистецтво – духовна сила, спрямована позитивно (до світла, до добра). Духовна сила зі знаком +».

Ілюстрації до Данте Гавриленко виконав у своїй улюбленій техніці «сіточки» – тонкого штрихування форм тушшю і пером. Цю ідею він перейняв у італійського модерніста Джорджо Моранді, з його неперевершених філософських натюрмортів. Мистецтвознавиця і мисткиня Ольга Петрова зауважувала, що світлі, сріблясті малюнки Гавриленка, позбавлені різкого контрасту й гучного звучання, помітно вирізнялися на тлі тодішньої моди на експресивну, драматичну – «барокову» – графіку. Не всі найближчі друзі розуміли простоту й безсюжетність Гавриленкових аркушів.

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А от Параджанов відгукувався про Гавриленкову дантіану із захватом: «Ви подивіться уважно на портрети з Vita Nova і ви зрозумієте, що це абсолютний трепет! Це одухотворені, трепетні натури. Вони тільки здаються статичними…».

Едуард Димшиц та Лізавета Герман подарували нам усім унікальну нагоду. В експозиції та каталозі виставки можна побачити оригінали декількох підготовчих образів до Vita Nova. В останній залі на розгортах книги знаходимо фінальні варіанти, обрані Гавриленком для друку. Наскільки ніжніший та фемінніший «остаточний» Данте! Наскільки більш піднесеною й навіть наче молодшою є Беатріче, обрана з 70. З таких порівнянь, з повільного й уважного спостереження за мисленням художника народжується глибше розуміння мистецтва Григорія Гавриленка.

Фото: Андрій Цикота «Григорій Гариленко. Нове життя». Жіночі образи.

Образ світлий

В Італійські вітальні Ханенків, де ще недавно «мешкали» прекрасні ренесансні Мадонни, Лізавета Герман розмістила півтора десятка жіночих образів. За спогадами художника Олександра Губарєва, Гавриленко ніжно називав їх «своїми сонячними дівчатами». Різні за обличчями й поставами, усі вони мають щось від Беатріче: лагідні й спокійні, наче задивлені у далекий простір. «Вони неповторні і навіть здаються нереальними, але зберігають десь у хисткій глибині живу теплоту», — писав про «дівчат» Гавриленка мистецтвознавець Борис Лобановський у 1968 році. З цим враженням резонує коментар сучасної французької історикині мистецтва Бенедикт Савуа: «Обличчя його жінок вражають своєю тишею. Вони здаються водночас абсолютно нерухомими й надзвичайно живими. Мені подобаються ці синьо-фіолетові тіні на їхніх шиях і плечах. Це так прекрасно, що тіні не чорні, а фіолетові. Все наче зависло в повітрі, як у театральних декораціях чи у снах».

Гавриленко зрідка підписував свої твори. Назви «дівчат» були простими: «Образ дівчини», інколи — «Образ світлий». Світло й світлість мали для нього особливий сенс. «Якщо запитати, що ж у ньому було головного, то відповідь дуже проста: світло. Слово “світло” було найчастішим у його мові. Він і сам був людиною цнотливою, світлою, чистою, ясною. Не любив ніякої муті ні в чому — ні в мистецтві, ні в житті, ні в стосунках». Ці слова близького друга Гавриленка чуваського поета Геннадія Айгі звучать у прекрасному документальному фільмі про Гавриленка «Образ світлий», знятому режисером Анатолієм Сирихом у 1988 році.

Фото: Андрій Цикота «Григорій Гавриленко. Нове життя». Зала пейзажів.

Земля і небо

Другою великою темою Гавриленка була природа. «Я хотів би написати тільки небо і землю, але щоб у цьому було все». Цю формулу вчителя зберіг у пам’яті Микола Кривенко. У 1960-ті роки Гавриленко багато малював Дніпро. Знаком цього циклу став «Пляж» – олійна композиція, що складається з кількох вібруючих горизонталей а-ля Ротко: смуга води, смуга піску, смуга дерев, смуга неба.

Невеликий олійний пейзаж в ханенківській Делфтській ідальні – варіація «Пляжу». На позір проста, площинна, картина починає розгортатися в простір, щойно ближче вдивитися в дерева та небо – у те, як філігранно накладено різноспрямовані мазки, як вони орухомлюють зелено-коричневу масу листя й повітря над нею, як наповнюють простір вітром, рухом, світлом. Стає зрозумілою пристрасне захоплення Параджанова: «Ну, подивіться просто на його пейзаж. Просто пейзаж. Це ж жіноче волосся, вичесане з коси! Подивіться, скільки там об’єму, який там шум, яка зелень там». Те ж саме – у графічних пейзажних штудіях: площини штрихів, накладених під різним кутом, «ліплять» складний багатоплановий, але центрований лінією горизонту простір – наче перед нами хвилюються трави, розбурхані вітром. Майже абстрактна робота, але вже в наступну мить ти бачиш у ній живий, сповнений руху світ природи.

Фото: Андрій Цикота Григорій Гавриленко. Пейзаж (Седнів). 1983. Полотно, олія. З колекції Едуарда Димшица

Експозиція зали пейзажів дає змогу побачити, як змінюється природа у Гавриленка 1970-1980-х років. Олійні та ліногравюрні пейзажі цих десятиліть усе більше стають інореальними. Спершу змінюється колір. Лимонно-жовті небеса, під ними – сірі, сиральної зали розгорнуто дослідницьку «кухню» художника: експериментальні, проміжні, підготовчі «розробки» й «побудови» — кропіткі, цілеспрямовані дослідження найтонших матерій тональної, колірної, композиційної та матеріальної гармонії. Тут вражає ретельна завершеність кожного аркуша — свідчення осмисленого й відповідального руху митця до мети.

Окремою «родзинкою» першої зали є три твори, що «випадають» з хронологічних меж 1960-х — композиції з деревами. Два ранні олівцеві малюнки на білому папері виконані в бездоганній академічній манері. Олівці різної твердості створюють м’який живописний ефект: дерева наче живі, їхні крони «дихають», стовбури міняються грою сонячних променів. Ліворуч — «пізнє» дерево, написане аквареллю у 1980-х. Воно цілковито інше. Немає фігури й тла, чітких тональних відношень, натомість є абсолютна розчиненість природної форми в єдиному барвистому колірному середовищі.

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Між цими деревами – два з гаком десятиліття життя й еволюції художнього мислення Гавриленка. Акварельне дерево – не менш живе, це просто інша форма життя, інша реальність. Цні й червоні дерева. Оранжеві хмари відображаються у світлобузковому плесі ріки. Здається, що яскраве літнє сонце засліпило тобі очі, й на перезбудженій сітківці спалахнув химерними барвами «післяобраз». Але при цьому, немає жодного сумніву, що перед нами пейзаж. У випадку панорами Седнєва – ще й добре впізнаваний: кожен, хто колись бував у Будинку творчості художників, відразу вгадає вид з «альтанки Глібова» у старому маєтку Лизогубів.

Фото: Андрій Цикота Григорій Гавриленко. Композиції кінця 1960-х років. Папір, акварель. З колекції Едуарда Димшица.

Безпредметне. Абстракція

Як розповідає Микола Кривенко, Григорій Гавриленко не називав свої роботи «абстрактними». Він казав «непредметні» або «безпредметні». Наприкінці 1960-х митець створив цикл акварельних «пейзажів» нового типу – з червоними та синіми «сонцями», оточеними синіми, червоними та жовтими «хвилями» й «небесами», утвореними численними маленькими, написаними один поверх іншого прямокутниками. Перша асоціація – ранні супрематичні композиції Малевича, близькі не тільки колами-«сонцями» та іншими геометричними формами, але й принципом їхнього взаємного накладання, що мало тривимірний ефект. Гавриленко працював аквареллю «по-сухому»: спершу наносив на папір шар чистої розведеної фарби, а потім, після її повного висихання, перекривав згори іншим кольором. Так добивався чистих, прозорих відтінків, «без бруду і муті».

Фото: Андрій Цикота Григорій Гавриленко. Триптих. 1982. Кольорова ліногравюра. З колекції Едуарда Димшица

У 1980-х в мистецтві Гавриленка відбулася велика зміна. Художник наче пустився якогось берега – якого? Його «космічні» акварелі, де, як у вакуумі, плавають великі яскраві і щільні круглясті форми, нагадують пейзаж хіба що «лінією горизонту», що ділить аркуш навпіл. Чи це все ще пейзаж, чи вже ні? Чи мав для Гавриленка цей асоціативний фрейм бодай якесь значення?

Ліногравюрний триптих 1982 року – одна з ключових робіт Гавриленка останніх років його життя. Твір, найменш відкритий для асоціативного й раціонального тлумачення. Чи то вибухові хмари, чи пишні крони дерев – композиції міняються контрастними кольорами, один з яких – нижній – має мерехтливу текстуру. Історик мистецтва Іван Григор’єв звернув увагу на те, що тональні закони побудови простору тут не працюють: у двох композиціях із трьох колір заднього плану є світлішим за колір переднього. Тінь світліша за фігуру. Очевидно, що в цьому та інших творах останніх років Гавриленко ще глибше поринає в хімію, оптику, офтальмологію й психологію бачення кольору. Він шукає інструменти та закони – вже не так для вдосконалення передачі реальності, як для кардинального її доповнення. Мистецтво створення нових світів.

Людина

Для сучасників Гавриленка колосальну принадність таїли в собі його особиста харизма та самобутній спосіб життя. «Він був неймовірно, винятково привітний, ніколи не протиставляв себе іншим, не ставав у позу» – ділився Георгій Якутович. Ганна Заварова описувала художника проникливо і ніжно: «Це був красивий чоловік. Ставний, легкий, з точними впевненими рухами. Зовнішність його, висвітлюючись і витончуючись з роками, ніби виявляла і закріплювала внутрішній духовний досвід… Абсолютно природний, відкритий, повернений до людей, Гавриленко водночас був замкнений, заглиблений, зосереджений на своїй роботі».

Сучасників вражали глибокі знання Гавриленка в питаннях мистецтва, літератури та музики. Це виглядало особливо незвично в світлі його біографії: народився в маленькому селі на Сумщині, зазнав тяжких досвідів розкуркулення родини, численних переїздів, ув’язнення батька, відчуження з боку родичів, скрути і голоду, війни. І попри все це, в його унікальній «структурі особистості», цитуючи спогади Катерини Рапай, «величезна ерудиція помножувалася на тонку мисленнєву роботу». Звідки в ізоляції «залізної завіси» Гавриленко міг набути такої ерудиції, такої сили та свободи мислення? У книгах, які читав і колекціонував, у художніх альбомах і музейних листівках. У старій іконі та абстракціях Мондріана, фресках Джотто й традиційному живописі Китаю, мистецтві Візантії та офортах Рембрандта. Безмежну розкритість Гавриленка в культуру цілого світу вхопив Параджанов своєю відомою фразою: «А Гавриленко — італієць, Гавриленко – француз, Гавриленко – іспанець, і водночас Гавриленко – українець!»

Омаж

В останній залі виставки, ханенківському Золотому кабінеті, представлено декілька книг з ілюстраціями Григорія Гавриленка. На розгортах двох примірників Vita Nova Данте можна роздивитися фінальні варіанти ілюстрацій. Поряд – абсолютно унікальна річ: оригінальний авторський макет оформлення дитячої книжки «Чіпка» Панаса Мирного. Розгляньте уважно її ілюстрації: за «формалізм» та «бойчукізм» цих малюнків Гавриленка на початку 1960-х було піддано різкій критиці та звільнено з викладацької роботи в Художньому інституті.

Фото: Андрій Цикота Тарілка “Вероніка прекрасна”. 1537. Італія. Майоліка, люстр. З колекції Музею Ханенків

Тут же – два цінні предмети з колекції Музею Ханенків. Розписана поливами і люстром «любовна чаша» (coppa amatoria) є раритетом мистецтва італійської майоліки XVI століття. З її «дзеркала» на нас дивиться прекрасна панна – утілення канону жіночої краси доби Ренесансу. Чи привертала ця чаша увагу Гавриленка, коли він бував у музеї? Хтозна. Тут, на виставці вона символізує культуру, із якою у Гавриленка був особливий зв'язок, яка була для нього покликом і джерелом.

У столі – китайська порцелянова чашечка для чаю, полита в давньому, відомому ще з доби Тан стилі «у три барви» – зелений, жовтий, брунатний. За свідченнями Катерини Рапай та Миколи Кривенка, Гавриленко був великим аматором традиційного Китаю, добре знався на живописі й поезії. Ці твори – наш музейний омаж йому як видатному зв’язківцю й резонатору культурних епох.

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Виставка "Григорій Гавриленко. Нове життя" триває до серпня 2026 (точну дату не зазначено).

Музей Ханенків висловлює глибоку вдячність за ідею і спільну реалізацію проєкту Едуарду Димшицю та Лізаветі Герман, за щедру підтримку якісних рішень – Фундації Богдана та Варвари Ханенків, за світлу елегантність експозиції – архітекторкам Ксенії Білик та Анні Рябовій, за елегантність спеціально виготовлених для музею столів-вітрин – майстру по роботі з деревом Володимиру Шелуханову.