Куратором виставки став Олександр Соловйов — мистецтвознавець, який одним з перших почав описувати українське мистецтво 1990-х, а нині опікується проєктами сучасного мистецтва у програмі Мистецького Арсеналу. На наше прохання він розповів про особливості виставки «Мерехтливі звʼязки» й відмінності між двома поколіннями художників.

В експозиції будуть представлені твори українських мисткинь і митців двох буремних періодів новітньої історії: кінця 1980-х – початку 1990-х і останнього десятиліття. А втім, в експозиції між цими періодами немає чіткої межі: є радше діалог між епохами і поколіннями. Тож зали розподілені не хронологічно, а тематично: «Міфи і апокрифи», «Людина в ландшафті», «Кіноалюзії та спогади», «Цитатне мислення», «Ефемерне/реальне», «Гібридизація жанрів», «Трансформації тіла». Загалом виставка зібрала близько 100 полотен: єдиний медіум, який вона представляє, — живопис.

2 липня Мистецький Арсенал відкриває виставку «Мерехтливі звʼязки», яка претендує на статус центральної культурної події літа. Вона мала стартувати ще 25 червня, але через масований російський обстріл постраждала будівля Арсеналу , тож відкриття довелося затримати на тиждень і перенести в інше крило будівлі.

Стара і нова «пінакотеки»

Перші роки Незалежності минули під знаком живописного постмодерністського мистецтва, яке зародилося в пізні радянські часи з приходом нової хвилі художників, цілої плеяди молодих імен. А десь з другої половини 1990-х в Україні, трохи з запізненням, цей постмодерний фігуративний живопис відійшов убік. Художники вдалися до нових візуальних практик: постановочна фотографія, або документальна, як у Харківській школі; нові медіа; відео; акціонізм; перформанси. Група «Живописний заповідник» зосередилася на абстрактному живописі, продовжуючи авангардну традицію. Загалом, і в світовому мистецтві, і в нас це була доба інсталяцій, потім з’явилося цифрове зображення – симуляційне мистецтво, яке розвивалося паралельно з технологічними можливостями, включаючи вже й нейромережі.

Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки'

З другого боку, після першого Майдану прийшло покоління пост-оранж, воно розвивалося в руслі політичного мейнстріму. А десь із Євромайдану з’явилися молоді художники, котрі знов узялися за пензель. Цей процес посилювався. Глобальні потрясіння – пандемія, і тут же повномасштабне вторгнення – висунули на порядок денний такі медіа як репортажна фотографія, малюнок, щоденник, плакат: те, що швидко реагує. Але набирав сили й інший феномен: художниці й художники, які знову творили фігуративний живопис. Він, зрозуміло, не був постмодерністський, натомість вертався до тілесності, до матеріального жесту, де ти можеш відчути емоції, що переживаєш тут і зараз в одиничному примірнику, і тоді створюєш унікальні полотна. І в мене виникла паралель між, умовно скажемо, старою і новою «пінакотеками»: і там і там спалах мистецтва відбувся на тектонічному зламі епох; крах імперії тоді, велика війна зараз.

«Стрімкий живопис»

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Треба сказати важливу річ: що живопис «нової хвилі» 1990-х майже весь у приватних колекціях, часто-густо за межами України. Лише трохи у державних зібраннях, розійшовся по колекціях, і багато хто забув про ці роботи, мало хто їх бачив.

А щодо нових художників, то ми зробили щось на кшталт резиденції в «Арсеналі». Адже у нас є умови, аби прямо на місці створювати полотна, які потім ми поєднуємо з колекційними роботами. Тобто, можна на місці переглянути, простежити, чи існує якась спадкоємність, або навпаки, чи з’являється зовсім нова якість живопису, які могли бути впливи, як завдяки «новим» художникам можна по-іншому подивитися на «старих».

Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки'

Ми мали складнощі різного плану. Сама виставка була під питанням після того, як російський безпілотник влучив у дах на розі, навпроти Лаври. Окрім того, фінансування виставкових програм на час війни згорнуте, і в основному такі проєкти реалізують коштом спонсорів. Тож ми спиралися на доступні колекції – приміром, на колекцію Тетяни Крендельової, яка з початку 1990-х збирала картини, що довгий-довгий час лежали незатребувані. Взагалі, спочатку робоча назва виставки була «Стрімкий живопис» – тобто, квінтесенція методу роботи. Так працювали Олег Голосій або Олександр Гнилицький – це незакінчений живопис, стихійний експресіонізм. Він виконаний не обов’язково пензлем – бувало й ганчірками, і віниками, і руками, і промисловими фарбами користувалися. Такий живопис і у молодих теж є. Назагал вийшло 19 авторів того періоду, і 19 авторів останнього десятиліття, сумарно близько 100 полотен.

Зараз паралельно відкрили величезну чудову виставку живописця Олександра Дубовика в Українському домі, ще одну виставку живопису в Інституті проблем сучасного мистецтва, у Львові також... провідна світова галерея «Серпентайн» у Лондоні, яка займалася витонченим, рафінованим концептуальним мистецтвом, зараз теж виставляє живопис Сесілі Браун – чудові картини величезних форматів на стику фігуратива та нефігуратива. Тобто, можна говорити про повернення до живопису після всіх нарікань про його смерть. Довго і часто його ховали, але це цілком живий медіум.

Нинішні художники більш серйозні

Я уникав формулювань, ніби це, грубо кажучи, битва поколінь. Мене більше цікавив час, відбиток часу. Тому ми не брали нові роботи художників того періоду, хоча вони й зараз продовжують творити, експериментувати. Відмінності, мені здається, полягають у формально-стилістичному плані. Мистецтво ранньої Незалежності після довгих років тоталітарного ідеологічного диктату прагнуло піти в аполітичний бік, більше цікавилося метафізичними проблемами, гралося з міфами, використовувало мета-міф, Езопову мову. Це помітно на виставці. Ми структурували зали за певними темами або за проблематикою, і один із них – якраз «Міфи й апокрифи». Там більше присутності авторів 1990-х, хоча ми й там співставили роботи, наприклад, Мирослава Ягоди і Юрія Болси, або зухвалий живопис Олександра Ройтбурта кінця 1980-х та Ольги Штейн з її цікавими тілесними композиціями.

Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки' Фото: надане Мистецьким Арсеналом Виставка 'Мерехтливі звʼязки'

Нинішні художники – і це вже під час монтажу почало вимальовуватися, – за спостереженням нашої директорки Олесі Островської, більш серйозні. В них немає тої постмодерністської іронії, властивої 1980-1990-м, ось у цьому теж відмінності.

Або зал «Людина в ландшафті»: там, наприклад, роботи молодих Олени Курзель і Сергія Панича – поранена пташка або людина на природі. І одразу ж сучасні величезні роботи Каті Олійник – хащі, краєвиди без людей, хоча прихована присутність людини все одно там відчувається.

Є ще зал «Трансформації тіла», і це про нову тілесність, що тяжіє до фрагментарності, розірваності тіла, травматичного стану. Але це не тільки через війну, а ще й через формальні можливості фрагментувати, створювати колажі за рахунок штучного інтелекту. І в цьому розщепленні тіла нові і старі художники перегукуються теж. По правій стороні – стара «пінакотека», по лівій – нова, і цікаво подивитися, що ж вийшло в цих дифузіях, у такому міксі. Тож, можна сказати, «Мерехтливі звʼязки» – більше про питання, ніж про відповіді.