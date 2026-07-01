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Куратор Олександр Соловйов: «Виставка "Мерехтливі звʼязки" — це про питання, а не про відповіді»

2 липня Мистецький Арсенал відкриває виставку «Мерехтливі звʼязки», яка претендує на статус центральної культурної події літа. Вона мала стартувати ще 25 червня, але через масований російський обстріл постраждала будівля Арсеналу, тож відкриття довелося затримати на тиждень і перенести в інше крило будівлі.

В експозиції будуть представлені твори українських мисткинь і митців двох буремних періодів новітньої історії: кінця 1980-х – початку 1990-х і останнього десятиліття. А втім, в експозиції між цими періодами немає чіткої межі: є радше діалог між епохами і поколіннями. Тож зали розподілені не хронологічно, а тематично: «Міфи і апокрифи», «Людина в ландшафті», «Кіноалюзії та спогади», «Цитатне мислення», «Ефемерне/реальне», «Гібридизація жанрів», «Трансформації тіла». Загалом виставка зібрала близько 100 полотен: єдиний медіум, який вона представляє, — живопис.

Куратором виставки став Олександр Соловйов — мистецтвознавець, який одним з перших почав описувати українське мистецтво 1990-х, а нині опікується проєктами сучасного мистецтва у програмі Мистецького Арсеналу. На наше прохання він розповів про особливості виставки «Мерехтливі звʼязки» й відмінності між двома поколіннями художників.

Стара і нова «пінакотеки»

Перші роки Незалежності минули під знаком живописного постмодерністського мистецтва, яке зародилося в пізні радянські часи з приходом нової хвилі художників, цілої плеяди молодих імен. А десь з другої половини 1990-х в Україні, трохи з запізненням, цей постмодерний фігуративний живопис відійшов убік. Художники вдалися до нових візуальних практик: постановочна фотографія, або документальна, як у Харківській школі; нові медіа; відео; акціонізм; перформанси. Група «Живописний заповідник» зосередилася на абстрактному живописі, продовжуючи авангардну традицію. Загалом, і в світовому мистецтві, і в нас це була доба інсталяцій, потім з’явилося цифрове зображення – симуляційне мистецтво, яке розвивалося паралельно з технологічними можливостями, включаючи вже й нейромережі.

Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'

З другого боку, після першого Майдану прийшло покоління пост-оранж, воно розвивалося в руслі політичного мейнстріму. А десь із Євромайдану з’явилися молоді художники, котрі знов узялися за пензель. Цей процес посилювався. Глобальні потрясіння – пандемія, і тут же повномасштабне вторгнення – висунули на порядок денний такі медіа як репортажна фотографія, малюнок, щоденник, плакат: те, що швидко реагує. Але набирав сили й інший феномен: художниці й художники, які знову творили фігуративний живопис. Він, зрозуміло, не був постмодерністський, натомість вертався до тілесності, до матеріального жесту, де ти можеш відчути емоції, що переживаєш тут і зараз в одиничному примірнику, і тоді створюєш унікальні полотна. І в мене виникла паралель між, умовно скажемо, старою і новою «пінакотеками»: і там і там спалах мистецтва відбувся на тектонічному зламі епох; крах імперії тоді, велика війна зараз.

«Стрімкий живопис»

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Треба сказати важливу річ: що живопис «нової хвилі» 1990-х майже весь у приватних колекціях, часто-густо за межами України. Лише трохи у державних зібраннях, розійшовся по колекціях, і багато хто забув про ці роботи, мало хто їх бачив.

А щодо нових художників, то ми зробили щось на кшталт резиденції в «Арсеналі». Адже у нас є умови, аби прямо на місці створювати полотна, які потім ми поєднуємо з колекційними роботами. Тобто, можна на місці переглянути, простежити, чи існує якась спадкоємність, або навпаки, чи з’являється зовсім нова якість живопису, які могли бути впливи, як завдяки «новим» художникам можна по-іншому подивитися на «старих».

Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'

Ми мали складнощі різного плану. Сама виставка була під питанням після того, як російський безпілотник влучив у дах на розі, навпроти Лаври. Окрім того, фінансування виставкових програм на час війни згорнуте, і в основному такі проєкти реалізують коштом спонсорів. Тож ми спиралися на доступні колекції – приміром, на колекцію Тетяни Крендельової, яка з початку 1990-х збирала картини, що довгий-довгий час лежали незатребувані. Взагалі, спочатку робоча назва виставки була «Стрімкий живопис» – тобто, квінтесенція методу роботи. Так працювали Олег Голосій або Олександр Гнилицький – це незакінчений живопис, стихійний експресіонізм. Він виконаний не обов’язково пензлем – бувало й ганчірками, і віниками, і руками, і промисловими фарбами користувалися. Такий живопис і у молодих теж є. Назагал вийшло 19 авторів того періоду, і 19 авторів останнього десятиліття, сумарно близько 100 полотен.

Зараз паралельно відкрили величезну чудову виставку живописця Олександра Дубовика в Українському домі, ще одну виставку живопису в Інституті проблем сучасного мистецтва, у Львові також... провідна світова галерея «Серпентайн» у Лондоні, яка займалася витонченим, рафінованим концептуальним мистецтвом, зараз теж виставляє живопис Сесілі Браун – чудові картини величезних форматів на стику фігуратива та нефігуратива. Тобто, можна говорити про повернення до живопису після всіх нарікань про його смерть. Довго і часто його ховали, але це цілком живий медіум.

Нинішні художники більш серйозні

Я уникав формулювань, ніби це, грубо кажучи, битва поколінь. Мене більше цікавив час, відбиток часу. Тому ми не брали нові роботи художників того періоду, хоча вони й зараз продовжують творити, експериментувати. Відмінності, мені здається, полягають у формально-стилістичному плані. Мистецтво ранньої Незалежності після довгих років тоталітарного ідеологічного диктату прагнуло піти в аполітичний бік, більше цікавилося метафізичними проблемами, гралося з міфами, використовувало мета-міф, Езопову мову. Це помітно на виставці. Ми структурували зали за певними темами або за проблематикою, і один із них – якраз «Міфи й апокрифи». Там більше присутності авторів 1990-х, хоча ми й там співставили роботи, наприклад, Мирослава Ягоди і Юрія Болси, або зухвалий живопис Олександра Ройтбурта кінця 1980-х та Ольги Штейн з її цікавими тілесними композиціями.

Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'
Фото: надане Мистецьким Арсеналом
Виставка 'Мерехтливі звʼязки'

Нинішні художники – і це вже під час монтажу почало вимальовуватися, – за спостереженням нашої директорки Олесі Островської, більш серйозні. В них немає тої постмодерністської іронії, властивої 1980-1990-м, ось у цьому теж відмінності. 

Або зал «Людина в ландшафті»: там, наприклад, роботи молодих Олени Курзель і Сергія Панича – поранена пташка або людина на природі. І одразу ж сучасні величезні роботи Каті Олійник – хащі, краєвиди без людей, хоча прихована присутність людини все одно там відчувається.

Є ще зал «Трансформації тіла», і це про нову тілесність, що тяжіє до фрагментарності, розірваності тіла, травматичного стану. Але це не тільки через війну, а ще й через формальні можливості фрагментувати, створювати колажі за рахунок штучного інтелекту. І в цьому розщепленні тіла нові і старі художники перегукуються теж. По правій стороні – стара «пінакотека», по лівій – нова, і цікаво подивитися, що ж вийшло в цих дифузіях, у такому міксі. Тож, можна сказати, «Мерехтливі звʼязки» – більше про питання, ніж про відповіді.

Дмитро Десятерик
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