«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаКультура

Профільний комітет рекомендував ухвалити за основу і в цілому законопроєкт "Про Український національний пантеон"

У Пантеоні планують проводити почесні перепоховання визначних українців.

Профільний комітет рекомендував ухвалити за основу і в цілому законопроєкт "Про Український національний пантеон"
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 30 червня, Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно підтримав законопроєкт №15360 «Про Український національний пантеон» і рекомендував ухвалити його за основу і в цілому, повідомив нардеп Володимир В'ятрович. 

"Цей законопроєкт, над яким останні кілька місяців разом працювали історики, фахівці з меморіалізації, представники законодавчої та виконавчої влади, увінчує тривалий шлях від виголошення ідеї пантеону, її підтримки на державному рівні, формування концептуального бачення до чіткого законодавчого регулювання”, – написав Володимир В'ятрович

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies