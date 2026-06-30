Профільний комітет рекомендував ухвалити за основу і в цілому законопроєкт "Про Український національний пантеон"

Сьогодні, 30 червня, Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно підтримав законопроєкт №15360 «Про Український національний пантеон» і рекомендував ухвалити його за основу і в цілому, повідомив нардеп Володимир В'ятрович.
"Цей законопроєкт, над яким останні кілька місяців разом працювали історики, фахівці з меморіалізації, представники законодавчої та виконавчої влади, увінчує тривалий шлях від виголошення ідеї пантеону, її підтримки на державному рівні, формування концептуального бачення до чіткого законодавчого регулювання”, – написав Володимир В'ятрович.
- Нещодавно до парламенту надійшов від президента законопроєкт "Про Український національний пантеон".
- Мова про перепоховання на території України видатних українців, які спочили за кордоном. Дипломатичні представництва ідентифікували поховання 98 українців у 21 країні. Серед них є політичні, військові, культурні та громадські діячі УНР, ЗУНР, ОУН-УПА, уряду в екзилі та національно-визвольних змагань.