Андрій Курков та Марія Рева візьмуть участь в літературному фестивалі в Бразилії

FLIP – один із найбільших літературних фестивалі Бразилії, що проводиться в місті Параті і цьогоріч відбудеться вже в 24-е.

Фестиваль відбудеться наприкінці липні. На 23 липня запланована подія за участі письменників Андрія Куркова та Марії Реви. Панель під назвою “Я не прийшов. Я не бачив. Війни не було” зосередиться на тому, як розповідати про те, чому автор був і не був свідком.

Андрій Курков і Марія Рева виступлять в Бразилії

Марія Рева – канадійська авторка українського походження. Андрій Курков – український письменник. У своїх книгах обидвоє по-різному працюють з темою війни, чи то в жанрі художньої літератури, чи то – нон-фікшн.

Модеруватиме розмову журналістка Лаура Капельхнік.