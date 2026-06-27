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Андрій Курков та Марія Рева візьмуть участь в літературному фестивалі в Бразилії

Письменники виступлять на фестивалі FLIP.

CultHub
Андрій Курков та Марія Рева візьмуть участь в літературному фестивалі в Бразилії
Андрій Курков
Фото: facebook/Andrei Kurkov

FLIP – один із найбільших літературних фестивалі Бразилії, що проводиться в місті Параті і цьогоріч відбудеться вже в 24-е.

Фестиваль відбудеться наприкінці липні. На 23 липня запланована подія за участі письменників Андрія Куркова та Марії Реви. Панель під назвою “Я не прийшов. Я не бачив. Війни не було” зосередиться на тому, як розповідати про те, чому автор був і не був свідком. 

Андрій Курков і Марія Рева виступлять в Бразилії
Андрій Курков і Марія Рева виступлять в Бразилії

Марія Рева – канадійська авторка українського походження. Андрій Курков – український письменник. У своїх книгах обидвоє по-різному працюють з темою війни, чи то в жанрі художньої літератури, чи то – нон-фікшн. 

Модеруватиме розмову журналістка Лаура Капельхнік.

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