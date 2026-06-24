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Людмила Таран взяла участь у літературному фестивалі в Естонії

Авторка долучилась до програми фестивалю HEADREAD у Таллінні.

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Людмила Таран взяла участь у літературному фестивалі в Естонії
Людмила Таран на фестивалі в Таллінні
Фото: Dmitri Kotjuh / Headread

Українська письменниця, поетеса та літературознавиця Людмила Таран взяла участь у Міжнародному літературному фестивалі HEADREAD у Таллінні, де однією з центральних подій стала її публічна розмова з поетесою та перекладачкою Анно Вершік, повідомляє Читомо. 

Фестиваль HEADREAD відбувся у Таллінні 27–31 травня. Запрошення Таран пов’язане з виходом естонського перекладу поетичної збірки «Райські яблука» (Paradiisiõunad).

Збірка опублікована наприкінці минулого року у видавництві Hea Lugu у перекладі Катрін Вялі — лауреатки літературної премії «Культурний капітал Естонії» (2021). 

Фестиваль HEADREAD є одним із найвідоміших літературних форумів Естонії з тривалою історією, що щороку об’єднує авторів з різних країн та представляє сучасну європейську літературу.

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