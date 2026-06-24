Людмила Таран взяла участь у літературному фестивалі в Естонії

Українська письменниця, поетеса та літературознавиця Людмила Таран взяла участь у Міжнародному літературному фестивалі HEADREAD у Таллінні, де однією з центральних подій стала її публічна розмова з поетесою та перекладачкою Анно Вершік, повідомляє Читомо.
Фестиваль HEADREAD відбувся у Таллінні 27–31 травня. Запрошення Таран пов’язане з виходом естонського перекладу поетичної збірки «Райські яблука» (Paradiisiõunad).
Збірка опублікована наприкінці минулого року у видавництві Hea Lugu у перекладі Катрін Вялі — лауреатки літературної премії «Культурний капітал Естонії» (2021).
Фестиваль HEADREAD є одним із найвідоміших літературних форумів Естонії з тривалою історією, що щороку об’єднує авторів з різних країн та представляє сучасну європейську літературу.