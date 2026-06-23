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Опенкол «Пам'яті звуку»: електроакустичні твори про звукові ландшафти України відберуть для виступу на Bouquet Kyiv Stage

Конкурс присвячено звуковим ландшафтам, що зазнали незворотних змін через російську агресію.

Території культури
Опенкол «Пам'яті звуку»: електроакустичні твори про звукові ландшафти України відберуть для виступу на Bouquet Kyiv Stage
Концерт фестивалю Bouquet Kyiv Stage
Фото: Facebook / Bouquet Kyiv Stage

Платформа KONTENTA та ГО «Культурна платформа Закарпаття» оголосили опенкол «Пам'яті звуку» для молодих авторів, які займаються звуковим мистецтвом і досліджують звукові ландшафти України. Заявки приймають до 6 липня 2026 року включно.

Ідея конкурсу пов'язана з поняттям «аудіобіому» — нового типу звукового ландшафту, що виникає внаслідок співіснування цивільної акустики та війни. Серед ландшафтів, що зазнали незворотних змін через російську агресію, організатори називають Кримський природний заповідник, біосферний заповідник «Асканія-Нова», Національний природний парк «Великий Луг», Український степовий та Луганський природний заповідники.

До участі запрошують молодих артистів віком від 14 до 35 років, що проживають в Україні, мають досвід роботи в DAW (Digital Audio Workstation) та займаються електроакустичною музикою, саунддизайном або саундартом.

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Конкурсний твір має бути пов'язаний із документуванням і електроакустичною інтерпретацією звукових ландшафтів — обов'язковою є робота зі звуковими записами. Це може бути пряме цитування, електроакустична обробка або трансформація звукових середовищ. Тривалість твору — до 12 хвилин. Можна подати як завершену роботу, так і концепт майбутньої композиції.

Три фіналісти виконають свої твори для сольного інструменту й електроніки на молодіжній сцені фестивалю Bouquet Kyiv Stage на території Національного заповідника «Софія Київська» у серпні 2026 року. Кожен із них отримає 50 000 гривень на розвиток творчих проєктів. Витрати на проїзд і проживання покриває організатор.

Результати конкурсу оголосять 12 липня. Підготовка до виступу триватиме до 12 серпня, самі виступи відбудуться 13–16 серпня.

Подати заявку можна за посиланням.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
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