Платформа KONTENTA та ГО «Культурна платформа Закарпаття» оголосили опенкол «Пам'яті звуку» для молодих авторів, які займаються звуковим мистецтвом і досліджують звукові ландшафти України. Заявки приймають до 6 липня 2026 року включно.

Ідея конкурсу пов'язана з поняттям «аудіобіому» — нового типу звукового ландшафту, що виникає внаслідок співіснування цивільної акустики та війни. Серед ландшафтів, що зазнали незворотних змін через російську агресію, організатори називають Кримський природний заповідник, біосферний заповідник «Асканія-Нова», Національний природний парк «Великий Луг», Український степовий та Луганський природний заповідники.

До участі запрошують молодих артистів віком від 14 до 35 років, що проживають в Україні, мають досвід роботи в DAW (Digital Audio Workstation) та займаються електроакустичною музикою, саунддизайном або саундартом.

Реклама

Конкурсний твір має бути пов'язаний із документуванням і електроакустичною інтерпретацією звукових ландшафтів — обов'язковою є робота зі звуковими записами. Це може бути пряме цитування, електроакустична обробка або трансформація звукових середовищ. Тривалість твору — до 12 хвилин. Можна подати як завершену роботу, так і концепт майбутньої композиції.

Три фіналісти виконають свої твори для сольного інструменту й електроніки на молодіжній сцені фестивалю Bouquet Kyiv Stage на території Національного заповідника «Софія Київська» у серпні 2026 року. Кожен із них отримає 50 000 гривень на розвиток творчих проєктів. Витрати на проїзд і проживання покриває організатор.

Результати конкурсу оголосять 12 липня. Підготовка до виступу триватиме до 12 серпня, самі виступи відбудуться 13–16 серпня.

Подати заявку можна за посиланням.