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Помер "музичний батько" Вітні Г'юстон Клайв Девіс

Одному з найвідоміших музичних продюсерів світу було 94 роки.

Помер "музичний батько" Вітні Г'юстон Клайв Девіс
Клайв Девіс
Фото: EPA/UPG

У Нью-Йорку на 95-ому році життя не стало видатного американського музичного продюсера, одного з найбільш впливових діячів музичної індустрії XX та XXI століття Клайва Девіса.

Як пише BBC, Девіс помер вдома на Мангеттені, де перебував після проведеної операції на легенях. Родина у зверненні до фанатів назвала продюсера "джерелом мудрості, сили, натхнення та безумовної любові", відзначивши його вміння "знаходити, наставляти та приводити до успіху найбільших зірок в сучасній музиці". 

Девіс є п'ятиразовим володарем премії "Греммі" і одним із небагатьох невиконавців, які включені до Зали слави рок-н-ролу. Його найбільше досягнення - робота з легендарною співачкою Вітні Г'юстон, яка під опікою продюсера стала однією з найбільш комерційно успішних артисток в історії музики.

Девіс також співпрацював з Аретою Франклін, Брюсом Спрінгстіном, Біллі Джоелом, Сантаною, Дженіс Джоплін, Крістіною Агілерою і Алішею Кіз.  

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