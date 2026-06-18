Новий фільм Павла Острікова відібрано до престижної міжнародної програми воркшопів

Новий повнометражний ігровий фільм українського режисера Павла Острікова “Трагедія” відібрано до міжнародної програми воркшопів MFI Script 2 Film – однієї з найавторитетніших європейських платформ для розвитку кінопроєктів, повідомляє продакшн ForeFilms, який опікується фільмом.

З моменту свого заснування у 2000 році програма MFI Script 2 Film допомогла розробити понад 500 кіно- та телевізійних проєктів.

Над “Трагедією” працює український кінопродакшн ForeFilms, заснований у 2020 році Анною Яценко та Володимиром Яценком. Раніше компанія працювала над такими фільмами, як “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіча, “Я і Фелікс” Ірини Цілик, “Відблиск” Валентина Васяновича, а також стрічкою “Ти – космос” Павла Острікова – найкасовішим українським ігровим фільмом 2025 року.

Події фільму “Трагедія” розгортаються в майбутньому після завершення російсько-української війни. Головний герой Юрій, професор філософії, який після загибелі дружини втратив інтерес до життя, несподівано опиняється у світі, де на Землю повернулися давньогрецькі боги. Разом зі своїм студентом Колею вони вирушають у подорож через всю Україну в пошуках царства мертвих, сподіваючись повернути своїх найдорожчих людей.

Стрічка поєднує елементи фентезі, пригодницького роуд-муві та глибокої людської історії про втрату, пам’ять, надію та здатність продовжувати жити після пережитого болю.

Продюсерка ForeFilms Анна Яценко зазначає: “Трагедія” – дуже амбітний проєкт Павла Острікова, який поєднує універсальну людську історію з унікальним українським контекстом, і ми сподіваємося, що участь у воркшопі MFI Script 2 Film допоможе зробити його ще сильнішим. Для нас участь у цій програмі – це важливий етап розвитку проєкту. Програма об’єднує сильних міжнародних експертів і авторів, тож ми раді можливості працювати над сценарієм у такому середовищі”.

Павло Остріков – український режисер і сценарист, автор короткометражних фільмів “Випуск’97”, “Mia Donna” та повнометражної стрічки “Ти – космос”, яка стала одним із найуспішніших українських фільмів останніх років та отримала міжнародне визнання на провідних кінофестивалях світу.