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Пропутінський скрипаль Вадим Репін виступить у Любляні

27 липня 2026 року в межах Люблянського фестивалю запланований виступ російського скрипаля Вадима Репіна.

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Пропутінський скрипаль Вадим Репін виступить у Любляні
Світлана Захарова та Вадим Рєпін
Фото: imi.org.ua

Вадим Репін є музикантом, якому у квітні 2022 року президент РФ Володимир Путін присвоїв звання “народний артист Російської Федерації”. Він також є чоловіком Світлани Захарової, прими Большого театру та екс-депутатки Держдуми Росії від партії “Єдіная Росія”. 

LB.ua звернулось до польства України в Словенії за коментарем щодо реакції на цю анонсовану подію.

“Посольству України в Республіці Словенія відомо про запланований виступ Вадима Репіна в рамках Ljubljana Festival 2026. Наразі ми опрацьовуємо це питання та здійснюємо відповідні кроки у межах компетенції дипломатичної установи”, – йдеться у відповіді.

Анонс виступу Вадима Репіна на фестивалі в Любляні
Фото: ljubljanafestival.si/
Анонс виступу Вадима Репіна на фестивалі в Любляні

Раніше Посольство України в Словенії вже виступало проти гастролей Захарової на тому ж фестивалі.

Нагадаємо, нещодавно у Будапешті завдяки зусиллям Посольства України в Угорщині скасовано виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна в рамках відкриття концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини. 

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