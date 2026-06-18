Польський ПЕН виступив проти антиукраїнської кампанії в Польщі

У заяві правління Польського ПЕН йдеться про наклепи, нібито уряд прем’єр-міністра Дональда Туска служить «українським інтересам» через те, що до його складу входить народжений у Польщі міністр із роду Шептицьких, нащадок Олександра Фредра.

«У демократичній державі роботу міністрів, чиновників та державних службовців оцінюють за тим, як вони виконують свої обов’язки, а не за їхньою національністю. За національністю своїх співгромадян оцінювали прихильники та учасники тоталітарних режимів», — зазначили у Польському ПЕН.

Автори заяви наголосили, що публічні заклики до «люстрації» за національною ознакою асоціюються з політично мотивованими кампаніями виключення та дискримінації. Серед прикладів вони згадали етнічні чистки, що проводилися в Польській Народній Республіці, зокрема операцію «Вісла» та події березня 1968 року.

Реклама

Польський ПЕН-клуб також згадав заяву міністра Анджея Шептицького в одному з польських медіа під час розмови про трагічну історію конфліктів між поляками та українцями. В організації наголосили, що ця заява відповідала дійсності й не порушувала закону, однак політичні сили використали її для нападів.

У заяві також ідеться, що деякі політики продовжують поширювати твердження, нібито частина коштів з програми ЄС SAFE надійде до Збройних сил України, попри неодноразові заяви польського уряду.

За словами правління Польського ПЕН, у Польщі майже щодня відбуваються акти словесної та фізичної агресії проти українців і громадян Польщі, які підтримують Україну. В організації зазначили, що це відбувається на вулицях і в Сеймі, а націоналісти розгорнули антиукраїнську кампанію в соцмережах та медіа, які їм симпатизують.

"Ця кампанія порушує польське законодавство та руйнує суспільну дискусію. Що гірше, під тиском цієї брудної хвилі влада позбавляє українських біженців державної допомоги, яку їм раніше надавали. Вони застосовують непропорційні покарання за правопорушення, скоєні українцями. Вони сприяють створенню атмосфери загрози для 200 тисяч українських дітей у польських школах", — ідеться в заяві.

Польський ПЕН нагадав, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну Польща прийняла велику кількість біженців і стала прикладом для світу. В організації зазначили, що тоді Польща діяла в дусі доктрини Єжи Ґедройця та Юліуша Мєрошевського, згідно з якою "не може бути вільної Польщі без вільної України". Водночас нині, як наголошують у заяві, Польща ризикує втратити ці надбання через повернення до "старих колізій антиукраїнської істерії".

"Ми закликаємо польську владу та всіх людей доброї волі спільними зусиллями держави та громадянського суспільства ефективніше захищати українську громаду в Польщі від націоналістичної кампанії брехливих звинувачень, неприязні та упереджень", — зазначили у Польському ПЕН.

Заяву правління Польського ПЕН ухвалили у Варшаві 15 червня 2026 року.