У Польщі в одному із сіл виявили чималу кількість останків ненароджених дітей

Точну кількість встановить експертиза; наразі мова йде від 10 до близько 30 осіб.

У селі Люториж, що поблизу Жешува в Польщі під час ремонтних і земляних робіт на приватній ділянці виявили останки ненароджених дітей та медичні відходи.

Земля раніше належала лікарці-патологоанатому, яку вже затримали правоохоронці, пише Euronews.

Окружна прокуратура в Жешуві отримала повідомлення про знахідку 10 червня. На ділянці виявили велику кількість медичних відходів. Разом із ними знайшли плід ненародженої дитини та інші останки.

Спершу місцеві медіа повідомляли про приблизно десяток знайдених останків дітей, а згодом з'явилася інформація, що слідчі вилучили близько 30 нарівні з іншими останками.

Теперішні власники ділянки придбали її у патологоанатома, яку вже затримали правоохоронці. Вона стверджувала, що ці останки дітей є медичним матеріалом, який використовували для патологоанатомічних досліджень. Також неофіційно повідомляють, що частину матеріалу могли вивезти з лікарні під час пандемії COVID-19.

Планувалося, що затримана дасть свідчення про походження решток та спосіб їх зберігання, проте допит не відбувся. Жінці стало зле під час процесуальних дій, їй знадобилася медична допомога, після чого підозрювану доставили до лікарні.