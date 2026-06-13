У Швейцарії триває референдум щодо обмеження населення до 10 мільйонів

Економісти і влада вже попередили про катастрофічні наслідки для країни у разі підтримки такої ідеї ультраправих.

Цими вихідними у Швейцарії завершується загальнонаціональне голосування щодо ініціативи ультраправої Швейцарської народної партії (SVP).

Пропозиція передбачає зобов'язати уряд обмежити кількість населення країни до 10 мільйонів людей до 2050 року, пише The Guardian.

Економісти і влада вже попередили про катастрофічні наслідки для країни у разі підтримки цього рішення.

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Якщо виборці скажуть «так», уряд змушений буде запровадити жорсткі обмеження на возз'єднання сімей, посвідки на проживання та надання притулку, щойно населення досягне 9,5 мільйона. Якщо ж до 2050 року позначку у 10 мільйонів все одно перетнуть, країна буде зобов'язана розірвати угоду про вільне пересування з Європейським Союзом, що автоматично закриє їй доступ до єдиного ринку ЄС.

Завдяки системі прямої демократії у Швейцарії будь-яку народну ініціативу виносять на референдум, якщо вона збирає 100 тисяч підписів за 18 місяців. Для антиімміграційної партії SVP такі плебісцити вже давно стали звичним інструментом політики.

З 2002 року, коли почала діяти угода про вільне пересування з ЄС, населення Швейцарії зросло на 23% (значно швидше, ніж у сусідніх країнах), а обсяг економічного виробництва збільшився на 24%. Наразі близько 27% мешканців країни не мають швейцарського громадянства.

Прихильники обмежень стверджують, що наплив іноземних працівників створює велике навантаження на житло, школи, транспорт і соціальну систему. Натомість уряд країни, обидві палати парламенту, профспілки та провідні бізнес-асоціації закликають громадян голосувати проти. Вони наголошують, що штучне обмеження зашкодить процвітанню країни, адже через падіння народжуваності та старіння нації Швейцарія гостро потребує іммігрантів.

Соціологічні опитування прогнозують дуже запеклу боротьбу: очікують, що противники обмежень можуть перемогти з мінімальним результатом — близько 52% голосів. Аби ініціатива пройшла, вона має отримати підтримку більшості виборців, а також більшості кантонів країни. Результати голосування стануть відомі в неділю в другій половині дня.