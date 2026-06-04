Швейцарія розмістить військових на кордоні з Францією задля безпеки проведення саміту G7

Президент прибув до Швейцарії на саміт миру

Швейцарія розгорне біля кордону близько 4000 військовослужбовців для посилення безпеки на саміті G7, який відбудеться у Франції.

Про це пише Reuters.

Саміт, який відбудеться 15-17 червня на березі Женевського озера у французькому місті Евіан-ле-Бен, збере лідерів провідних економік світу, включаючи президента США Дональда Трампа , а також інші делегації високого рівня.

Як пише видання, захід відбудеться близько до швейцарського кордону і безпекові заходи вимагають тісної координації між цивільною та військовою владою. Очікуються протести.

Військовослужбовці захищатимуть критично важливу інфраструктуру, включаючи аеропорт Женеви, посилюватимуть прикордонний нагляд. Вони також мають моніторити ключові транспортні маршрути й Женевське озеро.

Відомо, що ВПС Швейцарії також посилять патрулювання повітряного простору, вводячи обмеження повітряного простору з 10 по 19 червня, а також забезпечать системи боротьби з безпілотниками та захист від ядерних, біологічних та хімічних загроз.