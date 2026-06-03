Зеленський братиме участь у саміті "Великої сімки" у Франції

Президент України Володимир Зеленський буде присутнім на засіданні лідерів країн "Групи семи", яке відбуватиметься 15-17 червня у французькому Евіані-ле-Бен.

Як пише Politico, одразу три дипломатичних джерела підтвердили, що глава української держави отримав запрошення на саміт G7. Хоча ще у березні в офісі президента Франції Емманюеля Макрона не підтверджували присутність Зеленського на цій події.

Очікується, що Президент говоритиме з лідерами Франції, Італії, Німеччини, Японії, Канади, Великої Британії та США про військову дипломатію та посилення протиповітряної оборони України для відбиття російських балістичних атак.