Україна посилює оборонну співпрацю з Естонією.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко за підсумками зустрічі у Таллінні з президентом та прем’єр-міністром країни.

Сторони домовилися посилити оборонну співпрацю, зокрема в сфері безпілотних систем, та постійний обмін досвідом із реагування на безпекові виклики.

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За словами Свириденко, внесок Естонії до Фонду енергетичної підтримки України вже перевищив 2,6 млн євро. Водночас Україна готова ділитися досвідом децентралізації енергетики та управління системою в складних умовах.

На зустрічі також обговорили подальше посилення санкційного тиску на Росію, зокрема роботу над 21-м пакетом санкцій і протидію тіньовому флоту. А також ініціативу Bring Kids Back UA для повернення незаконно вивезених в Росію українських дітей.

"Естонія стала першою країною, парламент якої ратифікував угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Паралельно працюємо над створенням компенсаційного механізму", - зазначила Свириденко.

Країни планують розширити подальшу співпрацю на Конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Гданську.