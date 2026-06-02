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Україна посилює оборонну співпрацю з Естонією

Це стосується, зокрема, безпілотних систем.

Україна посилює оборонну співпрацю з Естонією
Фото: Юлія Свириденко в Telegram

Україна посилює оборонну співпрацю з Естонією.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко за підсумками зустрічі у Таллінні з президентом та прем’єр-міністром країни.

Сторони домовилися посилити оборонну співпрацю, зокрема в сфері безпілотних систем, та постійний обмін досвідом із реагування на безпекові виклики.

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За словами Свириденко, внесок Естонії до Фонду енергетичної підтримки України вже перевищив 2,6 млн євро. Водночас Україна готова ділитися досвідом децентралізації енергетики та управління системою в складних умовах.

На зустрічі також обговорили подальше посилення санкційного тиску на Росію, зокрема роботу над 21-м пакетом санкцій і протидію тіньовому флоту. А також ініціативу Bring Kids Back UA для повернення незаконно вивезених в Росію українських дітей. 

"Естонія стала першою країною, парламент якої ратифікував угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Паралельно працюємо над створенням компенсаційного механізму", - зазначила Свириденко.

Країни планують розширити подальшу співпрацю на Конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Гданську.

  • Раніше, Міністри оборони Естонії Ханно Певкур та України Михайло Федоров підписали угоду про наміри, яка започатковує стратегічне партнерство в оборонній промисловості.
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