Гегсет: Ми продовжуємо вчитися на військовому досвіді України. Там, де ми можемо допомогти Україні, ми допомагаємо

Глава Пентагону зазначив, що США хочуть, щоб Україна була здатна захиститися. 

Очільник Пентагону Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Глава Міністерства оборони США Піт Гегсет на полях безпекового форуму в Сінгапурі заявив, що США продовжують вчитися на військовому досвіді України, передає Clash Report. 

«У бюджеті президента Трампа на 2027 рік ви бачите 56 мільярдів доларів інвестицій у домінування в сфері безпілотників. І ми продовжуємо вчитися на тому, що Україна зробила на полі бою. Справа не в наявності досконалих систем, а в здатності масштабувати їх, масштабувати швидко, адаптуючись тиждень за тижнем”, – сказав Гегсет. 

Він зазначив, що технології безпілотників адаптуються дуже швидко.

“З огляду на це, ми маємо робити і те, і інше: мати досконалі системи, здатні на те, що лише Америка може зробити в плані автономії, а також системи одноразового використання, які є настільки ефективним з обох сторін [українсько-російської війни]. Але ми так багато дізналися від України та того, як вони діють. Тож це абсолютний фокус нашого подальшого руху”, – сказав глава Пентагону. 

За його словами, США мають намір не просто досягти паритету, а бути найкращими у світі у сфері безпілотників. Він додав, що Міністерство оборони США інвестуватиме у цю сферу. 

«Там, де ми можемо допомогти Україні, ми допомагаємо. Там, де ми можемо надати Європі можливість робити більше, ми робимо. І мене обнадіює європейське зобов'язання [купувати зброю для України]. Якщо подивитися на кількість витрачених грошей, Європа активізувалася. І Україна була так само, якщо не більш ефективною в цьому процесі. Тому ми хочемо, щоб вони були здатні захиститися, і ми знайдемо спосіб переконатися, що ми можемо їм допомогти»”, – сказав Гегсет.

