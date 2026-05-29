Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаПолітика

Лідери ЄС обговорять відкриття першого переговорного кластера для України на саміті у червні

У Єврокомісії уникають конкретики щодо можливих дат із відкриття кластерів.

Лідери ЄС обговорять відкриття першого переговорного кластера для України на саміті у червні
президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Питання відкриття офіційних кластерів у межах переговорів про вступ України до ЄС винесуть на обговорення під час засідання Європейської ради в Брюсселі 18–19 червня. 

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, передає «Європейська правда».

Фон дер Ляєн зазначила, що під час зустрічі з Мадяром обговорили широке коло питань, зокрема, інтеграцію країн-кандидатів. Вона вкотре наголосила, що розширення ЄС залишається процесом, який базується лише на індивідуальних заслугах держав. За оцінкою Єврокомісії, і Україна, і Молдова повністю виконали всі необхідні критерії для відкриття першого, ключового кластера «Основи» (Fundamentals).

Президентка Єврокомісії сказала, що Україна та Молдова наполегливо працювали над необхідними реформами і досягли результатів у цих реформах.

Фон дер Ляєн уникла конкретики щодо того, чи буде перший переговорний кластер офіційно відкритий безпосередньо під час червневого саміту лідерів ЄС або ж трохи раніше — на засіданні Ради ЄС із загальних питань 16 червня.

  • Днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що переговори про вступ України до Євросоюзу за всіма кластерами мають бути формально відкриті вже у червні. Він наголосив, що для цього, на його думку, більше не залишилося політичних перешкод.
  • Щодо Угорщини, то її глава уряду Петер Мадяр вимагає особливого статусу для угорської нацменшини в Україні, зокрема, виконання 11 умов, на яких наполягав ще його попередник Віктор Орбан. Якщо наша держава гарантуватиме виконання цих умов, то Будапешт дасть згоду на відкриття перемовних кластерів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies