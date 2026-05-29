Лідери ЄС обговорять відкриття першого переговорного кластера для України на саміті у червні

Питання відкриття офіційних кластерів у межах переговорів про вступ України до ЄС винесуть на обговорення під час засідання Європейської ради в Брюсселі 18–19 червня.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, передає «Європейська правда».

Фон дер Ляєн зазначила, що під час зустрічі з Мадяром обговорили широке коло питань, зокрема, інтеграцію країн-кандидатів. Вона вкотре наголосила, що розширення ЄС залишається процесом, який базується лише на індивідуальних заслугах держав. За оцінкою Єврокомісії, і Україна, і Молдова повністю виконали всі необхідні критерії для відкриття першого, ключового кластера «Основи» (Fundamentals).

Президентка Єврокомісії сказала, що Україна та Молдова наполегливо працювали над необхідними реформами і досягли результатів у цих реформах.

Фон дер Ляєн уникла конкретики щодо того, чи буде перший переговорний кластер офіційно відкритий безпосередньо під час червневого саміту лідерів ЄС або ж трохи раніше — на засіданні Ради ЄС із загальних питань 16 червня.