Лідери ЄС обговорять відкриття першого переговорного кластера для України на саміті у червні

Питання відкриття офіційних кластерів у межах переговорів про вступ України до ЄС винесуть на обговорення під час засідання Європейської ради в Брюсселі 18–19 червня.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, передає «Європейська правда».
Фон дер Ляєн зазначила, що під час зустрічі з Мадяром обговорили широке коло питань, зокрема, інтеграцію країн-кандидатів. Вона вкотре наголосила, що розширення ЄС залишається процесом, який базується лише на індивідуальних заслугах держав. За оцінкою Єврокомісії, і Україна, і Молдова повністю виконали всі необхідні критерії для відкриття першого, ключового кластера «Основи» (Fundamentals).
Президентка Єврокомісії сказала, що Україна та Молдова наполегливо працювали над необхідними реформами і досягли результатів у цих реформах.
Фон дер Ляєн уникла конкретики щодо того, чи буде перший переговорний кластер офіційно відкритий безпосередньо під час червневого саміту лідерів ЄС або ж трохи раніше — на засіданні Ради ЄС із загальних питань 16 червня.
- Днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що переговори про вступ України до Євросоюзу за всіма кластерами мають бути формально відкриті вже у червні. Він наголосив, що для цього, на його думку, більше не залишилося політичних перешкод.
- Щодо Угорщини, то її глава уряду Петер Мадяр вимагає особливого статусу для угорської нацменшини в Україні, зокрема, виконання 11 умов, на яких наполягав ще його попередник Віктор Орбан. Якщо наша держава гарантуватиме виконання цих умов, то Будапешт дасть згоду на відкриття перемовних кластерів.