За словами Сибіги, засідання ще раз довело, що спроби Росії виправдати свої дії та ескалацію є марними.

Відбулося ініційоване Україною термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, а також йдеться у пресрелізі ООН.

«Після чергової жорстокої хвилі російського терору проти наших мирних жителів, міст та інфраструктури, Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН для вирішення цієї триваючої агресії», – написав у соцмережі Х Сибіга і подякував Генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррешу за «чітке, однозначне повідомлення: будь-який тривалий і справедливий мир має бути міцно вкорінений у Статуті ООН та міжнародному праві».

На думку Сибіги, засідання ще раз довело, що спроби Росії виправдати свої дії та ескалацію є марними.Він додав, що переважна більшість міжнародної спільноти єдина у засудженні цих нападів та неприйнятних погроз на адресу іноземних дипломатичних місій.

«Документації недостатньо. Тепер ми очікуємо, що світова спільнота вживе рішучих дій, які посилять політичний та економічний тиск на агресора, змусивши Москву нарешті припинити цю війну», – зазначив Сибіга.

Під час засідання Радбезу ООН Гутерреш повідомив, що із лютого 2022 року в Україні загинуло понад 15 тисяч цивільних осіб, серед них майже 800 дітей, а за перші чотири місяці цього року в Україні загинуло більше мирних жителів, ніж за аналогічний період 2025, 2024 чи 2023 років.

Генсек під час промови сказав, що лінія фронту практично заморожена через рої дронів, які завдають важких втрат. Цивільна інфраструктура руйнується у величезних масштабах, особливо енергетична.

Він закликав до негайної деескалації та повного припинення вогню в Україні, заявивши, що нинішня динаміка війни «ризикує вийти з-під контролю». За словами генсека, ситуація серйозна, і про це свідчать масовані російські удари 23–24 травня, а також загроза нових атак.

«Це може тривати безкінечно. Але напрямок війни – ескалація та посилення, які ми спостерігаємо, – ризикує вийти з-під контролю. Ризик прорахунку. Ризик ескалації з невідомими та непередбачуваними наслідками. І тому, давайте говорити прямо: нинішній курс не є сталим. Ця траєкторія має змінитися. Смертельна спіраль має зупинитися. Зараз потрібна деескалація – негайна та стійка. Зараз потрібне повне та безумовне припинення вогню. Зараз потрібно більше дипломатії», – зазначив він.

За його ловами, «час для миру настав».