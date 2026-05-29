Сибіга: спецтрибунал щодо злочину агресії Росії запрацює протягом року

Україна завершила формування повної інфраструктури притягнення Росії до відповідальності: спецтрибунал, реєстр збитків і компенсаційна комісія.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
«Відповідальність за злочин агресії є невід’ємним елементом сталого справедливого миру. Ми продемонстрували безпрецедентну юридичну швидкість, створивши трибунал. На сьогодні 36 країн вже є учасниками трибуналу і плюс Європейський Союз», – сказав він.
За словами міністра, підтверджено фінансування трибуналу та сформовано відповідні групи, які працюватимуть над притягненням злочинців до відповідальності.
Щодо строків Сибіга зазначив, що трибунал запрацює орієнтовно протягом року – після того, як країни-учасниці ратифікують підписаний імплементаційний документ.
Нідерланди підтвердили, що саме вони розмістять трибунал. Це рішення стало одним із результатів нещодавнього засідання Ради Європи на рівні міністрів закордонних справ у Молдові.
«Ми фактично завершили розбудову інфраструктури притягнення до відповідальності. Це спецтрибунал, реєстр збитків і компенсаційна комісія – три необхідні елементи», – підсумував Сибіга.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.
- Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.
- За словами Мудрої, залишилося формально ухвалити і ввести в дію Розширену часткову угоду, завершити формування фінансової бази, підписати повноцінну угоду з Нідерландами щодо розміщення Спецтрибуналу, сформувати roster суддів, обрати прокурора, ухвалити процесуальні правила і розгорнути повну судову структуру.