Сибіга: спецтрибунал щодо злочину агресії Росії запрацює протягом року

Підтверджено фінансування трибуналу та сформовано групи, які працюватимуть над притягненням злочинців до відповідальності.

Україна завершила формування повної інфраструктури притягнення Росії до відповідальності: спецтрибунал, реєстр збитків і компенсаційна комісія.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Відповідальність за злочин агресії є невід’ємним елементом сталого справедливого миру. Ми продемонстрували безпрецедентну юридичну швидкість, створивши трибунал. На сьогодні 36 країн вже є учасниками трибуналу і плюс Європейський Союз», – сказав він.

Реклама

За словами міністра, підтверджено фінансування трибуналу та сформовано відповідні групи, які працюватимуть над притягненням злочинців до відповідальності.

Щодо строків Сибіга зазначив, що трибунал запрацює орієнтовно протягом року – після того, як країни-учасниці ратифікують підписаний імплементаційний документ.

Нідерланди підтвердили, що саме вони розмістять трибунал. Це рішення стало одним із результатів нещодавнього засідання Ради Європи на рівні міністрів закордонних справ у Молдові.

«Ми фактично завершили розбудову інфраструктури притягнення до відповідальності. Це спецтрибунал, реєстр збитків і компенсаційна комісія – три необхідні елементи», – підсумував Сибіга.