Російська армія поранила людину у Друкжівці (оновлено)

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4088 людей.

Зруйнували житлові та адміністративні будівлі
Фото: Донецька ОВА

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Поранено людину у Дружківці.

Краматорський район

У Миколаївці зруйновано багатоповерхівку та адмінбудівлю, пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Слов'янську пошкоджено спорткомплекс і 2 багатоповерхівки.

У Новоолександрівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.

Бахмутський район

У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4088 людей і поранили 9522. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

