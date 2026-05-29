Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Поранено людину у Дружківці.
Краматорський район
У Миколаївці зруйновано багатоповерхівку та адмінбудівлю, пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Слов'янську пошкоджено спорткомплекс і 2 багатоповерхівки.
У Новоолександрівці Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.
Бахмутський район
У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4088 людей і поранили 9522. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.