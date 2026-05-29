Суспільство / Війна

У Харківській області внаслідок ударів поранені 3 людей, ще 3 постраждали від детонацій

Зокрема – двоє підлітків. 

Фото: nakypilo.ua

Протягом 28 травня Росія 12 разів била по Харківській області. Поранені троє людей, ще троє постраждали внаслідок детонації.

У селі Рогозянка Великобурлуцької громади постраждала 60-річна жінка; у с. Сінне Богодухівської громади зазнав поранень 54-річний чоловік; у сел. Великий Бурлук постраждав 42-річний чоловік. Про це розповів у Facebook голова ОВА Олег Синєгубов. 

“Внаслідок вибуху невідомого пристрою в сел. Савинці постраждали 16-річні дівчина і хлопець; через детонацію дрону у м. Ізюм зазнав поранень 31-річний чоловік”, – сказав він.

Ворог активно застосовував різні види озброєння:

  • РСЗВ;
  • 4 КАБ;
  • 7 БпЛА типу “Герань-2”;
  • 1 БпЛА типу “Ланцет”;
  • 7 БпЛА типу “Молнія”;
  • 24 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, енергомережі (с. Писарівка), приватний будинок, автомобіль, 2 трактори, майстерню (с. Сінне), багатоквартирний будинок, господарчу споруду (м. Богодухів), приватний будинок (с. Губарівка); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено трактор (сел. Великий Бурлук);
  • в Ізюмському районі пошкоджено складське приміщення, залізничну інфраструктуру, електромережі (м. Барвінкове), 2 господарчі споруди (м. Ізюм); 
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Прудянка); 
  • у Лозівському районі пошкоджено цивільне підприємство, 4 автомобілі (с. Червоне); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. П’ятницьке), автомобіль (сел. Білий Колодязь). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 222 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 36 716 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку Росія дев’ять разів штурмувала позиції у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Шев’яківка, Лиман та у напрямку населених пунктів Ізбицьке й Тернова. На Куп’янському напрямку захисники зупинили сім ворожих атак у районах Ківшарівки, Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська.

