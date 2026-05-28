МЗС Албанії знову викликало російського посла і заявило йому, що "єдиний шлях вперед – це припинити війну"
Прапор Албанії
Фото: Epochtimes

Очільник Міністерства закордонних справ Албанії Феріт Ходжа розкритикував Росію за залякування дипломатів та погрози посилити удари по Україні і повідомив, що Тирана викликала посла РФ.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Албанія вважає абсолютно неприйнятною заяву Росії, яка закликає дипломатичний персонал та іноземних громадян залишити Київ напередодні запланованих ударів. Погрози посольствам – це не дипломатія; це залякування. Це чергове порушення міжнародного права та Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – написав Ходжа. 

Він також зазначив, що посольство Албанії залишається в Києві. 

"Ми твердо стоїмо з Україною. І нас не залякають", – наголосив посол.

Ходжа також розповів, що МЗС викликало російського посла, якому було заявлено, що "єдиний шлях вперед – це справжні мирні переговори". 

"Єдиний шлях вперед – це припинити війну, яка ніколи не повинна була починатися, та розпочати справжні, добросовісні мирні переговори. Це було чітко донесено сьогодні послу Росії в Тирані", – наголосив Ходжа. 

Нагадаємо, що 24 травня МЗС Албанії викликало посла РФ для пояснень після масштабної ракетно-дронової атаки по Києву, внаслідок якої було пошкоджено житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні

Контекст

24 травня внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні постраждали близько 100 людей, четверо загинули. Найбільше постраждав Київ. Росія била по місту дронами і ракетами різних типів. Також пошкоджень зазнала будівля МЗС України.

Наступного дня МЗС Росії почало погрожувати новими ударами по Києву та закликало іноземних дипломатів виїхати з міста

Низка європейських та міжнародних партнерів України викликала послів РФ через погрози завдавати ударів по Києву та вимоги евакуювати дипломатичні місії, зокрема Німеччина, Франція, Фінляндія, Бельгія, Польща, Нідерланди, Норвегія. 

