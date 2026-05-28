Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: На фронті зафіксували 61 боєзіткнення

Росіяни найбільше атакують на Покровському, Гуляйпільському і Костянтинівському напрямках.

Генштаб ЗСУ: На фронті зафіксували 61 боєзіткнення
українська армія
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 28 травня росіяни 61 раз атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. На Сумщині постраждали населені пункти Рогізне, Бачівськ, Сопич, Рижівка, Безсалівка, Бунякине, Прогрес, Нескучне, Яструбщина, на Чернігівщині – Сеньківка.

Реклама

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися п’ять боєзіткнень, одне з яких ще триває. Противник завдав 7 авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському росіяни двічі атакували у районах Ківшарівки та Куп’янська.

На Лиманському відбулися шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман та Діброва. Три бої тривають.

На Слов’янському Сили оборони успішно зупинили спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Різниківка.

На Краматорському противник отримав відсіч у районі населеного пункту Маркове.

На Костянтинівському росіяни здійснили дев’ять атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Реклама

На Олександрівському ворог один раз наступав у районі населеного пункту Січневе.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське та Чарівне.

На Оріхівському наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському російські загарбники один раз атакували в районі острова Білогрудий.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies