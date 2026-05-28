Генштаб ЗСУ: На фронті зафіксували 61 боєзіткнення

Росіяни найбільше атакують на Покровському, Гуляйпільському і Костянтинівському напрямках.

Станом на 16:00 28 травня росіяни 61 раз атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. На Сумщині постраждали населені пункти Рогізне, Бачівськ, Сопич, Рижівка, Безсалівка, Бунякине, Прогрес, Нескучне, Яструбщина, на Чернігівщині – Сеньківка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися п’ять боєзіткнень, одне з яких ще триває. Противник завдав 7 авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 46 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському росіяни двічі атакували у районах Ківшарівки та Куп’янська.

На Лиманському відбулися шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман та Діброва. Три бої тривають.

На Слов’янському Сили оборони успішно зупинили спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Різниківка.

На Краматорському противник отримав відсіч у районі населеного пункту Маркове.

На Костянтинівському росіяни здійснили дев’ять атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському ворог один раз наступав у районі населеного пункту Січневе.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське та Чарівне.

На Оріхівському наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському російські загарбники один раз атакували в районі острова Білогрудий.