Нічна повітряна атака , 317 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, додаткові 11 млрд на потреби фронту і ОПК, ураження Туапсинського НПЗ та інших цілей ворога.

Сьогодні, 28 травня, український президент Володимир Зеленський прибув до Швеції. Він анонсував великий оборонний пакет та «сильний крок» щодо винищувачів Gripen.

Візит президента до Швеції журналістам у чаті ОП підтвердив його речник Сергій Никифоров. Він повідомив, що Зеленським і прем'єр-міністр Швеції матимуть спільну пресконференцію. Сам президент розповів, що заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 317 боїв. З них 66 – на Покровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Прилуки, Залізничне та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Привілля, Воздвижівки, Святопетрівки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

Сили оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 160 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ склали близько 1 360 110 осіб.

У Полтавській громаді вночі впали уламки дронів. Пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.

Інформації про потерпілих немає.

Згодом стало відомо, що постраждав і Миргородський район. Там уламки впали на адміністративну будівлю одного з підприємств.

"Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих", – повідомили в ОВА.

Уночі 28 травня зазнав атаки і південь Одеської області. Внаслідок ударів безпілотників пошкоджено приватний будинок і об'єкт інфраструктури.

Інформація про поранених не надходила.

У ніч на 28 травня, починаючи з 18:30, Росія атакувала аеробалістичною ракетою “Кинджал” (район пуску – повітряний простір Липецької області) та 147 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Дронами била з окупованого Криму і російських Брянська, Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомили Повітряні сили.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, ППО збила або подавила 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

"Зафіксовано влучання аеробалістичної ракети «Кинджал» та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", – йдеться в повідомленні.

Балістикою Росія вдарила по Хмельницькій області.

Сили оборони уразили НПЗ “Туапсинский”, програмно-апаратний комплекс засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил Росії, об'єкти ППО та командні пункти противника.

Як розповіли у Генштабі, в ніч на 27 травня 2026 року українські військовослужбовці уразили нафтопереробний завод «Туапсинский» у Краснодарському краї Росії. Там зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюють.

НПЗ “Туапсинский” в є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Потужність переробки становить близько 12 млн тон нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил агресорки.

Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ ракетами повітряного базування Storm Shadow уразили також програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та Севастополя.

Уряд спрямував на зміцнення обороноздатності додаткові майже 11 млрд гривень.

Кошти скеровують на потреби фронту і вітчизняного ОПК.

Інформація про виїзд американських дипломатів з Києва не відповідає дійсності, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

Посольство США в Україні зі свого боку заявило, що жодних змін у його діяльності немає.

Про те, що ЄС отримав від України повідомлення про виїзд з міста американських дипломатів, учора заявила Кая Каллас. Висока представниця ЄС з питань закордонних справ сказала про це журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ 28 травня.

