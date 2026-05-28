Росія вночі атакувала Полтавську область (доповнено)

Інформації про поранених у ОВА немає.

У Полтавській громаді вночі впали уламки дронів. Пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.

Інформації про потерпілих немає. Про це голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив у Telegram.

"Зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА у Полтавській громаді", – сказав він.

Згодом стало відомо, що постраждав і Миргородський район. Там уламки впали на адміністративну будівлю одного з підприємств.

"Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих", – повідомили в ОВА.