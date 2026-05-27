Головне за середу, 27 травня: майже 260 боєзіткнень, атака на Одещину, лист Зеленського Трампу

Бойові дії на Донеччині, 256 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по дитячому майданчику в Херсоні, встановлення Дня української музики. Яким запам’ятається 1554-й день повномасштабної війни.

Російські терористи завдали артилерійського удару по Корабельному району Херсона. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей, одна загинула.

"Російські терористи поранили матір з двома дітьми у Корабельному районі Херсона. Через російський обстріл постраждали 36-річна жінка, а також дівчата 3 та 6 років", – повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як додали у прокуратурі області, удар припав на територію дитячого майданчика у Корабельному районі міста.

Також через російський обстріл загинув чоловік.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 травня на фронті від початку доби відбулося 256 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку росіяни атакували найбільше - 47 разів.

Росія 27 травня цілеспрямовано атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеського району. Внаслідок влучання дрона пошкоджено житлові будинки, відділення Нової пошти, продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілей.

За оновленою інормацією, кількість поранених зросла до 11.

Серед потерпілих – двоє дітей. Стан трьох поранених медики оцінюють як важкий. Загалом госпіталізували вісьмох.

Президент України Володимир Зеленський провів детальну нараду щодо ситуації на фронті та оборони, на якій йшлося зокрема про те, що Україна отримує інформацію про підготовку Росією нової хвилі мобілізації.

За словами Президента, ці дії свідчать про небажання Москви йти шляхом дипломатії.

"Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії. Слава Україні!" – резюмував Зеленський.

Президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу і Конгресу термінового листа з повідомленням про критичну нестачу засобів ППО.

Інформацію про це журналістам підтвердив його радник Дмитро Литвин.

Як ідеться в листі, який оприлюднив журналіст Барак Равід, Зеленський висловив вдячність США за надану допомогу і розповів про масовану атаку РФ на Україну в ніч на 24 травня. Також глава держави згадав про погрози Москви повторити такі масовані обстріли і наголосив на потребі України в засобах ППО, зокрема, ракетах Patriot PAC-3 та додаткових системах.

Російського посла у Бельгії викликали до МЗС королівства через погрози на адресу дипломатичних установ.

За словами міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево, причиною стала заява російської сторони із закликом до дипломатичного персоналу та іноземних громадян залишити Київ напередодні запланованих ударів.

"Я доручив сьогодні викликати російського посла в Бельгії. Заява Росії із закликом до дипломатичного персоналу та іноземних громадян покинути Київ напередодні запланованих ударів є неприйнятною. Погрози на адресу посольств – це не дипломатія, а залякування. І це є грубим порушенням міжнародного права та Віденської конвенції", – написав він.

"Бельгія нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми стоїмо на боці України. І нас не залякати", – підкреслив Прево.

Він також додав, що Росія має припинити агресію та перейти до реальних мирних переговорів.

"У цій війні є лише один агресор, і це Росія. Рішення, яке покладе край цьому циклу ескалації, надзвичайно просте: Росія має припинити свою агресію та розпочати справжні мирні переговори", – заявив міністр.

Сьогодні, 27 травня, Верховна Рада 292 голосами ухвалила Постанову про встановлення Дня української музики (проєкт постанови № 15053).

Документ передбачає щорічне відзначення Дня української музики у третю суботу вересня.

Автори пояснюють ініціативу необхідністю підтримки української музики під час війни та процесу культурної деколонізації, а також витіснення російського контенту з українського медіапростору.

Дата святкування пов’язана з фестивалем «Червона Рута» 1989 року в Чернівцях, де вперше публічно прозвучав тоді заборонений гімн «Ще не вмерла Україна». Автори зазначають, що цей фестиваль є символом культурного відродження та консолідації українського суспільства.

