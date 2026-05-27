На Чернігівщині сапери ДСНС вилучили бойові частини російських крилатих ракет Х-101

У Прилуцькому районі Чернігівської області сапери ДСНС виявили та знешкодили нездетоновані бойові частини російських крилатих ракет Х-101.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У Прилуцькому районі сапери ДСНС виявили та вилучили бойові частини двох російських крилатих ракет Х-101, які впали на відкритій території та не здетонували", – ідеться у повідомленні.

Фахівці обстежили територію, після чого за допомогою спеціалізованого автомобіля вилучили небезпечні знахідки та знищили їх у встановленому порядку з дотриманням усіх заходів безпеки.