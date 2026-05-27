Укрпошта запускає новий формат швидкої видачі посилок

Укрпошта запускає новий формат отримання посилок, без очікування в загальній черзі. Компанія встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень.

Про це повідомили на сайті Укрпошти.

Частину відправлень Укрпошта автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно — без звернення до оператора.

"На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи. Водночас звичний формат обслуговування залишається доступним", - повідомили в "Укрпошті".

Спочатку новий формат запрацює у 400 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області вже встановлено перші 120 комірок швидкої видачі.