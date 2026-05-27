ЦНС: Росія просуває окуповану частину Запорізької області як "туристичний регіон"

Збільшення кількості цивільних у прифронтових районах росіяни можуть використовувати як "живий щит".

Фото: Центр нацспротиву

Російська окупаційна адміністрація продовжує створювати ілюзію "мирного життя" на ТОТ Запорізької області і просуває регіон як нібито туристичний напрямок. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, окупанти планують представити захоплені території на туристичному форумі в Москві для залучення інвестицій у курортний бізнес та сферу відпочинку.

Кремль активно просуває ідею розвитку баз відпочинку, готелів та узбережжя Азовського моря, попри збереження військової присутності та безпекові ризики в регіоні. Водночас Росія намагається частково перекласти фінансовий тягар утримання окупованих територій на цивільний сектор.

Також через форуми, виставки та пропагандистські кампанії окупаційна влада формує картинку "відновлення та розвитку" захоплених територій. Окремо наголошується, що збільшення кількості цивільного населення у прифронтових районах може використовуватися як додатковий "живий щит" навколо військової інфраструктури.

У ЦНС підкреслюють, що за заявами про "туристичні перспективи" приховується зруйнована економіка, дефіцит фінансування та спроби отримати прибуток з окупованих територій. 

"За фасадом "туристичних перспектив" ховаються зруйнована економіка, дефіцит коштів і спроби будь-яким способом витягнути прибуток із окупованих територій. Попри заяви про "розвиток", ТОТ залишаються дотаційним і збитковим тягарем для бюджету рф", – зазначають у спротиві.

