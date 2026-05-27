Від початку травня з прифронтових територій Нікопольщини евакуювали 40 людей

В Нікопольському районі Дніпропетровщини триває обов'язкова евакуація населення. Евакуаційні спецзагони Нацполіції "Білі янголи" практично щодня вивозять людей з прифронтових територій. З початку травня вдалось евакуювати 40 людей.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Серед евакуйованих — літні мешканці, маломобільні громадяни, родини з дітьми та люди, які до останнього не наважувалися на виїзд.

27 травня з Нікопольщини евакуювали ще 3 людей. Це літня жінка, 55-річна маломобільна жінка, якій дорогою стало зле та жителька Марганця.

"Одна з жінок тяжко переживала евакуацію ще й через те, що її онук вважається безвісти зниклим на війні", - повідомили в поліції.

Наразі всі евакуйовані перебувають у безпеці. Евакуаційні заходи тривають як із територій, де оголошено обов’язкову евакуацію, так і з інших прифронтових населених пунктів Нікопольського району.