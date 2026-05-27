Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку травня з прифронтових територій Нікопольщини евакуювали 40 людей

Це, зокрема, літні, маломобільні люди та родини з дітьми.

Від початку травня з прифронтових територій Нікопольщини евакуювали 40 людей
Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

В Нікопольському районі Дніпропетровщини триває обов'язкова евакуація населення. Евакуаційні спецзагони Нацполіції "Білі янголи" практично щодня вивозять людей з прифронтових територій. З початку травня вдалось евакуювати 40 людей.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Реклама

Серед евакуйованих — літні мешканці, маломобільні громадяни, родини з дітьми та люди, які до останнього не наважувалися на виїзд. 

27 травня з Нікопольщини евакуювали ще 3 людей. Це літня жінка, 55-річна маломобільна жінка, якій дорогою стало зле та жителька Марганця.

"Одна з жінок тяжко переживала евакуацію ще й через те, що її онук вважається безвісти зниклим на війні", - повідомили в поліції.

Наразі всі евакуйовані перебувають у безпеці. Евакуаційні заходи тривають як із територій, де оголошено обов’язкову евакуацію, так і з інших прифронтових населених пунктів Нікопольського району.

  • Оголошено примусову евакуацію людей із п’яти сіл Синельниківського району Дніпропетровської області. Це Чаплине, Хуторо-Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies