Уряд спрямував на зміцнення обороноздатності додаткові майже 11 млрд гривень

Кабмін вирішив виділити додаткові 10,84 мільярда гривень на зміцнення обороноздатності країни. Ці гроші є залишком коштів спеціального фонду держбюджету, і тепер їх витратять на армію та розвиток оборонного виробництва.

Як розповіли у Міноборони, 9,05 мільярда гривень підуть безпосередньо на зброю: купівлю нового озброєння, модернізацію та ремонт військової техніки. Ще 1,79 мільярда гривень інвестують в український оборонно-промисловий комплекс. Це фінансування піде на впровадження новітніх технологій, розширення потужностей заводів та реформування галузі.

У міністерстві пояснюють, що ця сума накопичилася завдяки податкам на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Гроші акумулювалися на спеціальній програмі, створеній у 2025 році після того, як оборонне відомство перейняло функції ліквідованого Мінстратегпрому.