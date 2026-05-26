Польща отримала від США дозвіл на виробництво ракет до Patriot

Американці також не проти, аби Польща випускала далекобійні снаряди для систем HIMARS та ракети Hellfire.

Пускова установка системи ППО Patriot
Фото: JASDF

Польща отримала попередню згоду від Державного департаменту США на виробництво ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot. 

Про заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик, передає RMF24.

Посадовець зазначив, що ракети виготовлятимуть підприємства польського оборонно-промислового комплексу в межах спеціального консорціуму, оскільки держава має для цього відповідні технічні можливості. 

За словами Томчика, під час візиту польської делегації до США американська сторона також виявила зацікавленість у тому, щоб Польща випускала далекобійні снаряди для систем HIMARS та ракети Hellfire, які використовують на гелікоптерах Apache.

Варшава вже тривалий час намагається локалізувати виробництво іноземного озброєння на своїй території. Нещодавно в країні оголосили про створення у Дембліні центру з ремонту двигунів для американських танків Abrams.

Вашингтон раніше неохоче ділився технологіями такого рівня, а на аналогічну локалізацію виробництва претендує й Німеччина. Проте зараз ситуація змінилася через дефіцит боєприпасів у самих США. Американські запаси суттєво вичерпалися через війну з Іраном та постачання сучасних ракет Україні.

Наразі у світі виготовляють близько 700 найновіших ракет версії PAC-3 MSE на рік, тоді як США планують збільшити кількість до 2 тисяч під кінець 2030 року. Саме для розширення потужностей Вашингтон шукає партнерів.

Зараз польська армія вже використовує дві батареї Patriot та очікує на постачання ще шести. Через можливі затримки із відвантаженням найновіших ракет PAC-3 MSE військове керівництво Польщі паралельно шукає альтернативні варіанти снарядів від інших виробників.

