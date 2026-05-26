Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У Краматорську викрили правоохоронця, який продавав гранатомети і протитанкові гранати

Суд відправив його під варту з альтернативою внесення застави.

Фото: Офіс генпрокурора

У Краматорську викрили інспектора одного з воєнізованих підрозділів Національної поліції, який під час війни налагодив незаконний збут боєприпасів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

Слідство встановило, що у лютому 2026 року старший лейтенант розмістив у закритій Telegram-групі оголошення про продаж зброї. Згодом він зустрівся з покупцем у місцевому кафе, де обговорив умови угоди, після чого привіз його до гаража, де зберігав арсенал.

Там правоохоронець продав два протитанкові гранатомети та 10 кумулятивних протитанкових гранат із запалами, отримавши за це 30 000 грн. Під час розмови він також заявив про готовність і надалі збувати зброю та боєприпаси.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК (носіння, зберігання, придбання та збут вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу). Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Під час обшуку за місцем проживання у підозрюваного вилучили ще дві гранати. 

