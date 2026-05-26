У Краматорську викрили правоохоронця, який продавав гранатомети і протитанкові гранати

У Краматорську викрили інспектора одного з воєнізованих підрозділів Національної поліції, який під час війни налагодив незаконний збут боєприпасів.



Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що у лютому 2026 року старший лейтенант розмістив у закритій Telegram-групі оголошення про продаж зброї. Згодом він зустрівся з покупцем у місцевому кафе, де обговорив умови угоди, після чого привіз його до гаража, де зберігав арсенал.

Там правоохоронець продав два протитанкові гранатомети та 10 кумулятивних протитанкових гранат із запалами, отримавши за це 30 000 грн. Під час розмови він також заявив про готовність і надалі збувати зброю та боєприпаси.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК (носіння, зберігання, придбання та збут вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу). Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Під час обшуку за місцем проживання у підозрюваного вилучили ще дві гранати.