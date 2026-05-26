Справу Юлії Тимошенко передали до суду

Перед судом постане керівниця однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. Її обвинувачують її у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, у грудні 2025 року, після викриття фактів отримання хабарів народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті.

У січні 2026 року керівниці фракції повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України.

НАБУ не називає прізвище підозрюваної, однак із матеріалів справи зрозуміло, що це - Юлія Тимошенко.