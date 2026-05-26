Справу Юлії Тимошенко передали до суду

Її обвинувачують у пропозиції надати хабаря депутатам.

Фото: Зоряна Стельмах

Перед судом постане керівниця однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. Її обвинувачують її у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, у грудні 2025 року, після викриття фактів отримання хабарів народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті.

У січні 2026 року керівниці фракції повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України.

НАБУ не називає прізвище підозрюваної, однак із матеріалів справи зрозуміло, що це - Юлія Тимошенко.

  • НАБУ і САП повідомили, що зафіксували пропозицію надання народним депутатам систематичної неправомірної вигоди від лідерки парламентської фракції. Вони оприлюднили записи розмов, де лідерка парламентської фракції пропонує депутату не її політсили в обмін на ухвалення рішення кошти: "десятку". Цим депутатом був “слуга народу” Ігор Копитін.
  • Такі оплати мали проводити щомісяця в обмін на те, як саме голосуватимуть депутати. Зокрема, обговорювали голосування за зняття посадовців, але відмову від голосування за призначення, підтримку включень законопроєктів до порядку денного, але її відсутність у голосуваннях за сам законопроєкт. 
  • На аудіо лунала фраза "грохнути більшість". За версією слідства, депутатка вирішила скористатися парламентською кризою, що виникла у зв'язку з викриттям корупції серед нардепів "Слуги народу", які отримували кошти в конвертах за "правильні голосування". 
  • Підозра оголошена за ч. 4 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
  • Більше на цю тему – в матеріалі Анни Стешенко "«Ми маємо грохнути цю більшість»: що стоїть за підозрою НАБУ Юлії Тимошенко".
  • 16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід – заставу в 33,3 млн гривень. Прокурори просили про 50 млн застави, а Тимошенко – залишити її без запобіжного заходу або ж призначити особисте зобов'язання.
  • Тимошенко призначили заставу і частково арештували майно. Згодом апеляція зняла два обмеження, а нещодавно дозволив їй одноразовий виїзд за кордон.
  • У квітні НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко. До 24 травня тривав етап ознайомлення сторони захисту з матеріалами.
