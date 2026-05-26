Вночі 26 травня Росія атакувала промисловість і транспортну інфраструктуру Житомирської області. Поранено 56-річного чоловіка.

Його госпіталізували, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. На місці ударів спалахнули пожежі.

Ліквідація наслідків ударів по Житомирській області

"Їх гасіння було ускладнено через небезпеку повторних ударів. Втім рятувальники ДСНС професійно локалізували та загасили вогонь. Загалом від ДСНС до гасіння були залучені 41 рятувальник та 14 одиниць техніки. Також на місцях працювали офіцери-рятувальники громад. Триває усунення наслідків обстрілів, перевірка території на наявність вибухонебезпечних предметів та фіксація злочинів російських ударів з повітря", – сказав він.

Пожежники ліквідовують атаку