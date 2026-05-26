РФ обстріляла Корабельний район Херсона, четверо поранених

Троє з них госпіталізовані.

Приблизно об 11:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Постраждали четверо людей.

До лікарні доставлено 75-річну жінку та чоловіка 55 років. В обох – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. У потерпілої також множинні уламкові поранення лівої руки. Наразі медики їх дообстежують.

Ще одній 63-річній херсонці бригада “екстренки” надала допомогу на місці. У жінки, окрім контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травм, уламкове поранення правої ноги.

Також до лікарні звернулась 56-річна жителька Херсона, яка дістала мінно-вибухову травму. Наразі постраждала проходить дообстеження та отримує необхідну медичну допомогу.