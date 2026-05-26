Адвоката з Ужгорода судитимуть у справі про “закриття справи” СЗЧ і зняття з розшуку

Він вимагав від військовослужбовця 9 тисяч доларів.

Про підозру повідомили ужгородському адвокату, який, за інформацією слідства, вимагав та одержав від військовослужбовця 9 000 доларів неправомірної вигоди.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За ці кошти він обіцяв вплинути на службових осіб правоохоронного органу, військової частини та РТЦК і СП, щоб закрити кримінальне провадження щодо СЗЧ, зняти військового з розшуку, посприяти його звільненню зі служби та внесенню відповідних даних до системи “Оберіг”.

Реклама

Спершу адвокат отримав 4 000 доларів та показав клієнту документи про нібито зупинення провадження. Згодом вимагав ще 5 000 доларів США вже за “остаточне вирішення” питання зі звільненням.

Після одержання другої частини коштів його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.