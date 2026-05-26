Мер П’ятихаток на Дніпропетровщині отримав ножове поранення внаслідок нападу невідомого чоловіка

Потерпілого госпіталізували. Нападника розшукують. 

П’ятихатки
Фото: Google Maps

Мер П’ятихаток на Дніпропетровщині отримав ножове поранення внаслідок нападу невідомого чоловіка, повідомляє обласна поліція. 

Сьогодні, 26 травня, близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про напад на міського голову. Попередньо встановлено, що зловмисник накинувся на посадовця та завдав йому ножового поранення. 

Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Після скоєного нападник втік з місця події. Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих та розшукових заходів для встановлення місцеперебування та затримання зловмисника. 

На місці працює керівництво управління карного розшуку та Кам’янського РУП, слідчо-оперативна група та інші профільні служби поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Поліція встановлює всі обставини події.

