Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Наукові працівники тепер можуть оформити відстрочку в Резерв+

Якщо система видала відмову, необхідно звернутися до свого роботодавця.

У застосунку Резерв+ розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн – тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. 

Про це повідомило Міністерство оборони

Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) про:

  • основне місце роботи;
  • зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;
  • право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти;
  • роботу на посаді, що входить до переліку наукових.
Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена в ЄДЕБО як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.

Електронна послуга працює в автоматичному режимі. Щоб надіслати запит, необхідно авторизуватися у мобільному застосунку Резерв+; знайти потрібний розділ і вибрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та натиснути кнопку подачі запиту. Система самостійно проведе автоматичну перевірку даних у державних реєстрах і надішле повідомлення з результатом.

Якщо інформація в ЄДЕБО актуальна і відповідає вимогам – відстрочку буде оформлено автоматично.

Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК, зазначають у Міноборони. Необхідно звернутися до свого роботодавця (кадрової служби чи адміністрації закладу) – найімовірніше, дані в системі ЄДЕБО застаріли, і їх потрібно терміново перевірити чи оновити. 

Раніше також повідомлялося, що понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично

