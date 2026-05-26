Наукові працівники тепер можуть оформити відстрочку в Резерв+

У застосунку Резерв+ розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн – тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) про:

основне місце роботи;

зайнятість не менше ніж на 0,75 ставки;

право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти;

роботу на посаді, що входить до переліку наукових.

Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена в ЄДЕБО як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.

Електронна послуга працює в автоматичному режимі. Щоб надіслати запит, необхідно авторизуватися у мобільному застосунку Резерв+; знайти потрібний розділ і вибрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" та натиснути кнопку подачі запиту. Система самостійно проведе автоматичну перевірку даних у державних реєстрах і надішле повідомлення з результатом.

Якщо інформація в ЄДЕБО актуальна і відповідає вимогам – відстрочку буде оформлено автоматично.

Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК, зазначають у Міноборони. Необхідно звернутися до свого роботодавця (кадрової служби чи адміністрації закладу) – найімовірніше, дані в системі ЄДЕБО застаріли, і їх потрібно терміново перевірити чи оновити.

Раніше також повідомлялося, що понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично.