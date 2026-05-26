На Рівненщині прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб через кордон

У Рівненській області правоохоронці викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Як пише ДПСУ, налагодив схему 59-річний житель Києва разом із спільниками.

Підшукавши двох «клієнтів», чоловік доставив їх із Хмельниччини на Рівненщину, подбав про ночівлю в одному з місцевих готелів та скерував у визначене місце для незаконного перетину кордону.

Вартість «послуги» становила 10 тисяч доларів США з однієї особи. В суму оплати, крім доставки, також входив детальний інструктаж і подальше переправлення через кордон.

Затримали порушників під час розрахунку за «послуги» на зустрічі з іншим ділком, - жителем Рівненщини. Правоохоронці провели обшуки, вилучили автомобілі, які були залучені до схеми, телефони, 20 тисяч доларів США та інші докази.

Наразі двом ділкам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів у складі групи.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.