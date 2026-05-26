ЦПД: закон РФ про застосовування війська для “захисту росіян” є глобальним шантажем

Російський лідер Володимир Путін підписав закон, що розширює його право застосовувати війська в інших країнах під приводом “захисту росіян” від кримінального чи судового переслідування.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Відтепер арешт громадянина РФ іноземним або міжнародним судом, який Москва не визнає, є офіційною підставою для залучення армії.

Цей крок є відвертою формою залякування та глобального шантажу. Насамперед Кремль посилає сигнал, що готовий застосувати силу у разі затримання учасників своїх гібридних операцій – зокрема екіпажів російського “тіньового флоту”, якому Європа почала активно протидіяти.

Найімовірніше, ця норма залишиться непрацюючою і буде виконувати функцію психологічного тиску для захисту своїх схем обходу санкцій.

Водночас ця ініціатива є небезпечною, оскільки може вказувати на юридичну підготовку Росії до майбутніх військових вторгнень. Москва вже використовувала гасла про “захист росіян” для нападу на Грузію у 2008 році та Україну у 2014-му. Тепер РФ вибудовує універсальне законодавче виправдання для збройної інтервенції проти будь-якої суверенної держави.