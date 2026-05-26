Південна Корея представила дорожню карту щодо розробки атомних підводних човнів

Президент Лі Чже Мен скликав сьогодні раду з оборонної стратегії, присвячену зміцненню військової автономії країни.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен
Фото: EPA/UPG

Південна Корея представила дорожню карту щодо розробки атомних підводних човнів та розгортання першого судна до кінця 2030-х років.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство оборони оприлюднило перший у країні комплексний базовий план щодо атомних підводних човнів у рамках проєкту під назвою “Чанбого-Н”. План передбачає вітчизняне будівництво, використання низькозбагаченого уранового палива та координацію з США та Міжнародним агентством з атомної енергії щодо гарантій нерозповсюдження.

Лі заявив, що підводні човни символізуватимуть рішучість Південної Кореї взяти на себе відповідальність за мир і безпеку на Корейському півострові.

Торік Лі заручився підтримкою президента США Дональда Трампа щодо амбіцій Сеула у сфері атомного підводного флоту. Відтоді прогрес був повільним через низку складних питань, зокрема чутливу тему постачання ядерного палива для субмарин.

У жовтні Трамп заявив, що Південна Корея побудує атомний підводний човен на верфі у Філадельфії, але Сеул наполягав на тому, що будь-які такі судна повинні будуватися на території країни. Посадовці обох країн також розглянули план спільного виробництва підводних човнів як для Південної Кореї, так і для Сполучених Штатів під керівництвом Кореї, можливо, на об’єктах в обох країнах.

