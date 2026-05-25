Представники Ірану та Катару провели у Досі переговори щодо потенційної мирної угоди зі США, пише Reuters із посиланням на джерело, обізнане з перебігом перемовин.

За інформацією агентства, у столиці Катару перебували головний перемовник Ірану та міністр закордонних справ країни. Основними темами переговорів стали ситуація навколо Ормузької протоки та іранські запаси високозбагаченого урану.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий дати дипломатії "усі шанси на успіх" перед тим, як розглядати інші варіанти дій щодо Ірану.

Водночас президент США Дональд Трамп повідомив у Truth Social, що переговори з Іраном "просуваються добре", однак попередив про можливість нових ударів у разі провалу домовленостей.

У МЗС Ірану заявили, що сторони досягли певного прогресу в окремих питаннях, але це ще не означає наближення до остаточної угоди.

За даними Reuters, до обговорень також долучився голова Центрального банку Ірану. Сторони нібито порушували питання розмороження іранських активів за кордоном у межах потенційної домовленості.

Одним із ключових питань залишається Ормузька протока, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого газу. Через напруженість в регіоні, рух суден там суттєво скоротився.

На тлі повідомлень про можливу угоду ціни на нафту 25 травня впали більш ніж на 4%.

Крім того, Reuters повідомляє, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, за даними джерел, визнав у приватних розмовах, що Ізраїль наразі має обмежений вплив на рішення Трампа щодо подальшого розвитку конфлікту.