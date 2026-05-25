Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСвіт

Іран і Катар обговорюють можливу угоду зі США для завершення війни, – Reuters

Основними темами перемовин стали ситуація в Ормузькій протоці та іранські запаси високозбагаченого урану.

Іран і Катар обговорюють можливу угоду зі США для завершення війни, – Reuters
Фото: LBCI Lebanon

Представники Ірану та Катару провели у Досі переговори щодо потенційної мирної угоди зі США, пише Reuters із посиланням на джерело, обізнане з перебігом перемовин.

За інформацією агентства, у столиці Катару перебували головний перемовник Ірану та міністр закордонних справ країни. Основними темами переговорів стали ситуація навколо Ормузької протоки та іранські запаси високозбагаченого урану.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий дати дипломатії "усі шанси на успіх" перед тим, як розглядати інші варіанти дій щодо Ірану.

Реклама

Водночас президент США Дональд Трамп повідомив у Truth Social, що переговори з Іраном "просуваються добре", однак попередив про можливість нових ударів у разі провалу домовленостей.

У МЗС Ірану заявили, що сторони досягли певного прогресу в окремих питаннях, але це ще не означає наближення до остаточної угоди.

За даними Reuters, до обговорень також долучився голова Центрального банку Ірану. Сторони нібито порушували питання розмороження іранських активів за кордоном у межах потенційної домовленості.

Одним із ключових питань залишається Ормузька протока, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого газу. Через напруженість в регіоні, рух суден там суттєво скоротився.

На тлі повідомлень про можливу угоду ціни на нафту 25 травня впали більш ніж на 4%.

Крім того, Reuters повідомляє, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, за даними джерел, визнав у приватних розмовах, що Ізраїль наразі має обмежений вплив на рішення Трампа щодо подальшого розвитку конфлікту.

  • Попередньо, меморандум про взаєморозуміння передбачає 60-денне продовження припинення вогню, відновлення руху суден Ормузькою протокою та план подальших переговорів щодо ядерної програми Ірану.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies