Парламентські вибори на Кіпрі підтвердили загальноєвропейську тенденцію до зміцнення ультраправих

Ультраправа партія “Національний народний фронт” (ELAM) збільшить кількість місць у законодавчому органі з трьох до восьми.

Підрахунок голосів на парламентських виборах на Кіпрі

Склад парламенту Кіпру стане більш роздробленим. Ультраправі зміцнили свої позиції, а до законодавчого органу проходять нові позасистемні політичні сили.

Про це свідчать підсумки недільних виборів на острові, повідомляє Politico.

За результатами підрахунку всіх голосів, правоцентристська партія “Демократичний збір” (DISY) має перше місце з приблизно 27,2% підтримки. Правоцентристи змогли зберегти свої 17 місць у парламенті.

За ними йде комуністична Прогресивна партія трудового народу з 23,9% та 15 місцями.

Ультраправа партія “Національний народний фронт” (ELAM) – відгалуження нині неіснуючої грецької неонацистської партії “Золотий світанок” – посіла третє місце з 10,9% підтримки. Партія збільшить кількість місць у парламенті з трьох до восьми. Це відповідає тенденції посилення позицій ультраправих у всьому ЄС. Передвиборча кампанія партія була зосереджена на міграції та турках-кіпріотів на етнічно розділеному острові.

Міністр фінансів Макіс Керавнос країни заявив, що фрагментація є загальноєвропейським явищем і не є унікальною для Кіпру.

“Я не хвилююся; я вважаю, що це частина демократії, а демократична система зрештою має здатність саморегулюватися. Цей уряд все одно не мав підтримки основних партій у парламенті. Важливо, щоб уряд діяв раціонально, діяв як уряд усіх кіпріотів”, – сказав він.

Кіпр, який головує в Раді Євросоюзу до кінця червня, має президентську систему правління, а 56-місний парламент володіє обмеженими повноваженнями.

Це голосування вважається орієнитром політичних тенденцій напередодні президентських виборів 2028 року. Воно також вказує на нові альянси, які президенту Нікосу Христодулідесу, можливо, доведеться укласти, якщо він вирішить балотуватися на другий термін, чого очікують.