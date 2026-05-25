Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСвіт

Парламентські вибори на Кіпрі підтвердили загальноєвропейську тенденцію до зміцнення ультраправих

Ультраправа партія “Національний народний фронт” (ELAM) збільшить кількість місць у законодавчому органі з трьох до восьми. 

Парламентські вибори на Кіпрі підтвердили загальноєвропейську тенденцію до зміцнення ультраправих
Підрахунок голосів на парламентських виборах на Кіпрі
Фото: EPA/UPG

Склад парламенту Кіпру стане більш роздробленим. Ультраправі зміцнили свої позиції, а до законодавчого органу проходять нові позасистемні політичні сили.

Про це свідчать підсумки недільних виборів на острові, повідомляє Politico.

За результатами підрахунку всіх голосів, правоцентристська партія “Демократичний збір” (DISY) має перше місце з приблизно 27,2% підтримки. Правоцентристи змогли зберегти свої 17 місць у парламенті.

Реклама

За ними йде комуністична Прогресивна партія трудового народу з 23,9% та 15 місцями.

Ультраправа партія “Національний народний фронт” (ELAM) – відгалуження нині неіснуючої грецької неонацистської партії “Золотий світанок” – посіла третє місце з 10,9% підтримки. Партія збільшить кількість місць у парламенті з трьох до восьми. Це відповідає тенденції посилення позицій ультраправих у всьому ЄС. Передвиборча кампанія партія була зосереджена на міграції та турках-кіпріотів на етнічно розділеному острові.

Міністр фінансів Макіс Керавнос країни заявив, що фрагментація є загальноєвропейським явищем і не є унікальною для Кіпру.

“Я не хвилююся; я вважаю, що це частина демократії, а демократична система зрештою має здатність саморегулюватися. Цей уряд все одно не мав підтримки основних партій у парламенті. Важливо, щоб уряд діяв раціонально, діяв як уряд усіх кіпріотів”, – сказав він.

Кіпр, який головує в Раді Євросоюзу до кінця червня, має президентську систему правління, а 56-місний парламент володіє обмеженими повноваженнями.

Це голосування вважається орієнитром політичних тенденцій напередодні президентських виборів 2028 року. Воно також вказує на нові альянси, які президенту Нікосу Христодулідесу, можливо, доведеться укласти, якщо він вирішить балотуватися на другий термін, чого очікують.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies