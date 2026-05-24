Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Каллас анонсувала посилення тиску на Москву після застосування РФ ракети "Орєшник"

Наступного тижня міністри закордонних справ країн ЄС обговорять додаткові заходи тиску на Росію.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентка Європейської Комісії Кая Каллас
Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відреагувала застосування Росією балістичної ракети середньої дальності "Орєшник" по Білій Церкві та заявила про підготовку посилення тиску на Москву.

Відповідну заяву вона опублікувала у соцмережі X.

За словами очільниця європейської дипломатії, Росія опинилася у складному становищі на фронті, тому дедалі частіше вдається до атак по цивільній інфраструктурі та мирному населенню України.

Вона наголосила, що удари по центрах міст та цивільних об’єктах є свідомими терористичними діями, спрямованими на залякування українців та максимальні втрати серед населення.

Окремо Кая Каллас прокоментувала інформацію про використання ракети "Орєшник", назвавши це інструментом політичного залякування та проявом небезпечної ескалації.

За її словами, подібні дії Росії створюють ризики подальшого загострення ситуації аже до ядерної загрози.

Вона також повідомила, що вже наступного тижня міністри закордонних справ країн ЄС обговорять додаткові заходи тиску на Росію, зокрема нові санкційні та дипломатичні кроки.

