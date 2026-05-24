У берлінському районі Панков знайшли 59 нерозірваних снарядів часів Другої світової війни. Знахідку помітили під час звичайної прогулянки лісом.

Про це повідомляє Euronews.

За інформацією видання, людина натрапила на підозрілий предмет у лісовій зоні на півночі столиці Німеччини та викликала поліцію. Після цього на місце прибули спеціалізовані підрозділи Державне управління кримінального розшуку Німеччини (LKA).

Реклама

Під час обстеження території фахівці виявили закопані у землі 59 радянських снарядів калібру 122 міліметри. Загальна вага боєприпасів становила близько 1,5 тонни.

У поліції зазначили, що прямої загрози для мешканців району не було, однак вилучення вибухонебезпечних предметів вимагало проведення спеціальної операції.

Кожен снаряд окремо зафіксували, після чого підготували до транспортування та подальшої безпечної утилізації.

"Виявилося, що в лісах Панкова лежало дещо більше, ніж просто деревина", — написали у поліції Берліна у Facebook.