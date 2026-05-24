Петер Мадяр про бюджетні фальсифікації: “іноді не скелети випадають зі шаф, а цілі цвинтарі”

Водночас прем'єр-міністр сподівається на економічне зростання у країні на рівні 2% цього року.

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що сподівається на економічне зростання у країні на рівні 2% цього року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Проте він попередив мешканців, що через стан державних фінансів після попередника точні прогнози зараз неможливі.

Мадяр заявив на початку цього тижня про докази того, що попередній уряд фальсифікував бюджетні показники. Партія експрем’єра Віктора Орбана “Фідес” це обвинувачення заперечує.

“Іноді ми бачимо не скелети, що випадають зі шаф, а цілі цвинтарі”, – сказав він телеканалу RTL.

Мадяр, зокрема, нагадав про контракт на трильйон форинтів, який уряд підписав із пов'язаним з “Фідес” оборонним підрядником 4iG за кілька тижнів до виборів.

Очільник уряду зазначив, що хоче зберегти популярні пільги, які Орбан пропонував виборцям, як-от звільнення від податку на прибуток для матерів двох дітей. Водночас він попередив про необхідність радикальних скорочень в інших сферах.

Новий прем’єр-міністр Угорщини успадкував економіку, яка майже не зростала з моменту закінчення пандемії коронавірусу три роки тому. Проблеми Угорщини ще більше посилилися через втрату мільярдів євро фінансування Європейського Союзу, які заморозили через побоювання щодо масштабного розкрадання коштів за часів адміністрації Орбана.

Мадяр заявив, що його власна зарплата буде обмежена 3,8 мільйонами форинтів (12 292,56 доларів США) проти 8 мільйонів, які отримував Орбан. Також зменшать зарплати інших державних службовців і пільги законодавців. Але багато що залежить від результатів перевірка, яка зараз триває, щоб визначити реальний стан бюджету.

  • Раніше "Тіса" внесла до парламенту поправку до Конституції, яка дозволить прем'єр-міністрам обіймати посаду максимум вісім років і фактично заборонить колишньому очільнику уряду Віктору Орбану знову обіймати цю посаду.
